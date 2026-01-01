scorecardresearch
 
बेटी राहा के लिए आलिया भट्ट ने लिया बड़ा फैसला, बोलीं- अब मुझसे ये नहीं होगा...

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को लगता है कि इससे एक कलाकार के तौर पर उनकी सेल्फ-अवेयरनेस बढ़ी है. अब उन्हें एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर जाने की जल्दी नहीं है.

बॉलीवुड में काम को लेकर बोलीं आलिया (Photo: Instagram/@aliaabhatt)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस समय इंडस्ट्री की टॉप और कामयाब एक्ट्रेसेस में से एक हैं. आलिया ने अपने करियर में एक से एक कई यादगार किरदार किए हैं और ये ही उन्हें दूसरों से काफी अलग बनाते हैं. अब एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि वो एक साथ कई फिल्में नहीं करना चाहतीं. इसकी वजह भी उन्होंने खास बताई है.

ETimes के साथ बातचीत में आलिया भट्ट ने कहा, 'मैं अपने करियर को फेज या माइलस्टोन के रूप में नहीं देखती. फिल्में चुनने का मेरा तरीका पहले जैसा ही है. अलग-अलग मौकों को तलाशना, खुद को चुनौती देना और लगातार अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना.'

मां बनने के बाद बदला काम
हालांकि आलिया को मां बनने के बाद ऐसे टेम्पो में काम करना ज्यादा आरामदायक लगता है जो उन्हें किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह से शामिल होने की परमिशन देता है. उन्होंने कहा, 'स्वाभाविक रूप से मेरा काम और स्पीड बदल गई है क्योंकि मेरा एक बच्चा है. लेकिन यह एक ऐसी स्पीड है जो मुझे आरामदायक लगती है, और मैं इससे खुश हूं. मैं एक समय में एक फिल्म पर ध्यान देना और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगाना पसंद करती हूं. पहले मैं एक साथ दो या तीन फिल्में करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहतीं.'

एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस अब प्रोडक्शन के काम में भी उतर रही हैं. उन्होंने बताया, 'मैं कंटेंट प्रोड्यूस करने में भी शामिल हूं. हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो अगले साल शुरू होंगे, और मैं उस जर्नी में क्रिएटिव रूप से शामिल हूं क्योंकि मैं खुद को एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर के रूप में देखती हूं. अपने पूरे करियर में मैंने हमेशा अपनी सहज बुद्धि और इंट्यूशन का पालन किया है.'

अल्फा को लेकर दिया बयान
इस इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने यशराज की स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा को लेकर भी बयान दिया. एक्ट्रेस ने कहा, 'अब जब मेरे करियर की बात हो रही है तो मैंने हमेशा अपने मन और गट्स भी ही भरोसा किया है. मैं 'हॉर्ट ऑफ स्टोन' को एक्शन फिल्म नहीं मानती. वो एक्शन से भरपूर फिल्म थी, लेकिन उसमें मेरा रोल एक्शन वाला नहीं था. अल्फा में मुझे एक्शन करने का मौका मिला है, मैं काफी एक्साइटेड हूं.'

लव एंड वॉर को लेकर क्या कहा?
डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मचअवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' पर बात करते हुए आलिया भट्ट ने कहा, 'यह सच में एक बहुत ही खास फिल्म है. हम पूरे साल इसकी शूटिंग कर रहे हैं, और यह कभी भी काफी नहीं लगता. आपको हमेशा एक और दिन, एक और पल, एक और सीन की चाहत रहती है जहां आप बस उस एनर्जी को महसूस कर सकें.'

एक्ट्रेस ने कहा, 'SLB के साथ उनकी पार्टनरशिप एक परफॉर्मर के तौर पर मुझे काफी प्रभावित करती रहती है. वह सेट के माहौल को बहुत फोकस्ड और बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव बताती हैं. सेट पर माहौल बहुत शांत और फोकस्ड होता है. हम आते हैं, लगन से काम करते हैं, और हर कोई कुछ अनोखा योगदान देता है. स्वाभाविक रूप से, फाइनल टच हमेशा संजय सर के हाथों में होता है. यह मेरे लिए फिल्म सेट पर मिले सबसे अच्छे क्रिएटिव अनुभवों में से एक है.'

---- समाप्त ----
