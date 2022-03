Gangubai Kathiawadi Box Office Collection: 100cr क्लब में 'गंगूबाई' की एंट्री, आलिया की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

गंगूबाई जिंदाबाद हो गई है. आलिया की हालिया रिलीज गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस की चांदी कर दी. आलिया भट्ट के फैंस के लिए बड़ी गुडन्यूज है. फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

आलिया की फिल्म की बंपर कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के नए आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने फिल्म की धुआंधार कमाई का कलेक्शन शेयर किया है. तरण आदर्श ने ट्वीट कर लिखा- और गंगूबाई काठियावाड़ी ने आज (बुधवार) को सेंचुरी बना ली है. पोस्ट पैनडेमिक 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली ये चौथी फिल्म है. इससे पहले सूर्यवंशी, पुष्पा हिंदी, 83 के नाम ये रिकॉर्ड है.

And #GangubaiKathiawadi hits century today [Wed], the fourth #Hindi film to achieve this number [💯 cr], post pandemic [#Sooryavanshi, #PushpaHindi, #83TheFilm]... [Week 2] Fri 5.01 cr, Sat 8.20 cr, Sun 10.08 cr, Mon 3.41 cr, Tue 4.01 cr. Total: ₹ 99.64 cr. #India biz. pic.twitter.com/8RrYeRBedi