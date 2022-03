जब Amitabh Bachchan से पूछा गया 'सेक्सी लड़कियों' पर सवाल, बेटे अभिषेक ने दिया मजेदार जवाब

अभ‍िषेक बच्चन अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए खूब वाहवाही बटोरते हैं. उन्होंने सोशल मीड‍िया यूजर्स के अलावा कुछ शोज में भी अपना यह टैलेंट शोकेस क‍िया है. उनके ह्यूमर का उदाहरण देते ऐसा ही एक थ्रोबैक वीड‍ियो वायरल हो रहा है. यह वीड‍ियो कॉफी विद करण शो का है जिसमें करण, अमिताभ बच्चन से मह‍िलाओं को लेकर एक सवाल पूछते हैं. पर इसका जवाब अमिताभ नहीं बल्क‍ि अभ‍िषेक देते हैं. जवाब सुनकर करण और अमिताभ दोनों की हंसी छूट जाती है.

वीड‍ियो में देखा जा सकता है करण, अमिताभ से पूछते हैं- 'जो गॉर्ज‍ियस मह‍िलाएं आपको सेक्सी समझती हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?' अमिताभ अपना जवाब सोच ही रहे होते हैं क‍ि अभ‍िषेक झट से जवाब देते हैं. वे हंसते हुए कहते हैं- '28 साल का मेरा एक बेटा है जो अवेलेबल है.' उनका ये मजेदार जवाब अमिताभ और करण के चेहरे पर मुस्कान ले आता है.

यूजर्स ने अभ‍िषेक की तारीफ में कहा ये

यूजर्स भी इस वीड‍ियो पर अभ‍िषेक के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- मैं उनके एक्ट‍िंग कर‍ियर का तो कुछ नहीं कह सकता पर उनका ह्यूमर लाजवाब है. दूसरे ने लिखा- अभ‍िषेक का प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का है. एक और यूजर ने लिखा- लॉर्ड अभ‍िषेक जोश में हैं. एक ने लिखा- अभ‍िषेक बहुत टैलेंटेड हैं और एकदम सीधा जवाब देते हैं.

