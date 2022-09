डिलीवरी के बाद आलिया भट्ट करेंगी धमाकेदार वापसी, SS Rajamouli संग एक्ट्रेस ने मिलाया हाथ!

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट थमने का नाम नहीं ले रही हैं. यह साल एक्ट्रेस के लिए अच्छा भी रहा है. पहले 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की सक्सेस आलिया भट्ट की झोली में गिरी. इसके बाद रणबीर कपूर संग शादी रचाई. फिर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की. अब आजकल आलिया भट्ट 'ब्रह्मास्त्र' की सक्सेस को एन्जॉय कर रही हैं. अब खबर यह भी आ रही है कि आलिया भट्ट डिलीवरी के बाद साउथ के सुपरस्टार डायरेक्टर एसएस राजामौली संग एक फिल्म के लिए हाथ मिलाएंगी. ट्विटर पर इस खबर को लेकर काफी शोर मचा हुआ है.

एसएस राजामौली संग करेंगी आलिया काम

एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि यह खबर कन्फर्म है. आलिया भट्ट ने एसएस राजामौली संग एक फिल्म साइन की है. फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में नजर आएंगे और इसकी शूटिंग आलिया भट्ट के बेबी के जन्म के बाद शुरू होगी. पिछले दिनों महेश बाबू अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे. उनका कहना था कि बॉलीवुड उनकी फीस अफॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वह काफी महंगे स्टार हैं. कहा यह भी जा रहा है कि एसएस राजामौली की यह फिल्म एक मेगा बजट फिल्म है.

Officially Confirmed! #AliaBhatt finally signed #SSRajamouli next flick with #MaheshBabu ! #SSMB29 🔥🔥 Shoot will start after her baby born !