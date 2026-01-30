10 साल बाद TV पर अक्षय कुमार का कमबैक, छोटे पर्दे से क्यों बनाई थी दूरी? बोले- खुशी...

अक्षय कुमार लगभग एक दशक बाद छोटे पर्दे पर वापस आ गए हैं. वो सोनी टीवी के नए रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को होस्ट कर रहे हैं. शो 27 जनवरी से टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है. शो शुरू होने के बाद अक्षय ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जर्नी और करियर के बारे में बात की है.

10 साल बाद टीवी पर लौटे अक्षय

टीवी अक्षय कुमार के करियर में हमेशा खास रहा है. 2004 में उन्होंने 'सेवन डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार' होस्ट किया था. फिर 2008 से 2011 तक 'फियर फैक्टर: खतरो के खिलाड़ी' के होस्ट रहे. बाद में उन्होंने 'मास्टरशेफ इंडिया' जज किया. यही नहीं, वो 'डेयर 2 डांस' में मेंटर बने और 2017 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' जज किया.

अब दस साल बाद 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' से उन्होंने फुल-टाइम होस्टिंग में वापसी की है. अक्षय ने लंबे समय बाद टेलीविजन पर कमबैक की वजह बताई है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था, जो सच्चा और खुशी भरा लगे. 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' मुझे तुरंत पसंद आ गया, क्योंकि ये दिल से सिंपल और पावरफुल है. ये पार्टिसिपेशन, तेज दिमाग और फैमिली बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करता है. ये वैल्यूज मेरे दिल के करीब हैं.

कब बदली अक्षय की किस्मत?

टीवी की बदलती दुनिया पर अक्षय ने कहा, अब छोटा पर्दा सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि साथ खेलने और शामिल होने का है. जब उनसे पूछा गया कि किस मोमेंट ने उनकी किस्मत बदली, तो उन्होंने साफ कहा कि सक्सेस किसी सिंगल ब्रेकथ्रू से नहीं मिलती.

वो कहते हैं कि मेरी किस्मत उसी दिन पलटी जब मैंने आराम के बजाय डिसिप्लिन चुना. मामूली बैकग्राउंड से आया हूं. हर मौका मुझे इसलिए मिला, क्योंकि मैं समय पर पहुंचा. मेहनत की और अपने क्राफ्ट के प्रति ईमानदार रहा.

एक्टर कहते हैं कि ये कोई जादुई स्पिन नहीं था, बल्कि कई ऐसी चुनीं जिससे धीरे-धीरे जिंदगी बदली. मुझे यकीन है कि जब आप किसी चीज के लिए तैयार रहते हो और मौके पर वो चीज आपको मिले, तो पहिया आपके फेवर में घूमता है.

फिल्मों की बात करें, तो अक्षय जल्द ही प्रियदर्शन की 'भूत बंगला' में दिखेंगे. फिल्म में उनके साथ परेश रावल और वामीका गाब्बी अहम रोल में हैं.

---- समाप्त ----