किसान आंदोलन: रिहाना के खिलाफ मैदान में उतरे अक्षय कुमार-अजय देवगन, कहा- दूरिया पैदा करने वालों से बचें

किसान आंदोलन को लेकर जब से पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया है, पूरी दुनिया की नजर भारत में चल रहे इस आंदोलन पर जा टिकी है. आलम ये हो गया है कि जिसका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है, वो सब भी इस पर कमेंट कर रहे हैं. इस लिस्ट में मिया खलीफा से लेकर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का नाम आ रहा है. अब अक्षय कुमार ने उन तमाम सेलेब्स को आईना दिखाने की कोशिश की है.

किसान आंदोलन पर बयानबाजी से बिफरे अक्षय कुमार

एक्टर ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा है- किसान हमारे देश का एक अहम हिस्सा है. उनकी परेशानियों का हर संभाव समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रयास का समर्थन करना चाहिए. जो भी दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda. अब अक्षय कुमार ने जिन हैशटैग का इस्तेमाल किया है उन्हें देख ये साफ समझा जा सकता है कि वे भी इस तरह की बयानबाजी से खफा हैं.

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let’s support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. 🙏🏻#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda https://t.co/LgAn6tIwWp — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 3, 2021

सेलेब्स को दिखाया आईना

उन्होंने विदेश मंत्रालय के उस बयान का खुलकर समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत किसी भी हालत में बाहरी लोगों को अपना एंजेडा नहीं चलाने देगा. वहीं मंत्रालय की तरफ से उन सेलेब्स को कड़ा संदेश दिया गया है जो लगातार इस संवेदशनशील मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा है- ऐसी स्थिति में किसी भी सेलेब्रिटी द्वारा संवेदनशील ट्वीट करना या हैशटैग चलाना जिम्मेदाराना भरा कदम नहीं है. वहीं इस आंदोलन को एक आंतरिक मामला बताते हुए ये भी कहा गया है कि किसी भी दूसरे देश की टीका-टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब अक्षय कुमार ने भी ये संदेश समझ लिया है और वे अपनी तरफ से भी यही अपील करना चाह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा ना बनाया जाए.

अजय-सुनील ने किया समर्थन

वैसे अक्षय के अलावा अजय देवगन और सुनील शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है. दोनों ही दिग्गज अभिनेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बाहरी प्रपोगेंडा के प्रभाव में नहीं आना है. वहीं ये भी कहा गया है कि आधा सच हमेशा खतरनाक साबित होता है.

Don’t fall for any false propaganda against India or Indian policies. Its important to stand united at this hour w/o any infighting 🙏🏼#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 3, 2021

We must always take a comprehensive view of things, as there is nothing more dangerous than half truth. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda @hiteshjain33 https://t.co/7rNZ683ZAU — Suniel Shetty (@SunielVShetty) February 3, 2021

डायरेक्टर करण जौहर ने भी इस बार किसान मुद्दे पर विदेशी प्रोपेगेंडा की निंदा की है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि हम सभी को एकता बनाए रखने की जरूरत है. उन्होंने भरोसा जताया है कि किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा.

Lets stand united against any propaganda. Together we can and we will! #IndiaAgainstPropoganda #IndiaTogether https://t.co/4PhlCCowz4 — Ekta Kapoor (@ektarkapoor) February 3, 2021

We live in turbulent times and the need of the hour is prudence and patience at every turn. Let us together, make every effort we can to find solutions that work for everyone—our farmers are the backbone of India. Let us not let anyone divide us. #IndiaTogether — Karan Johar (@karanjohar) February 3, 2021

सोशल मीडिया पर नई डिबेट

एक्टर का ये ट्वीट वायरल हो चुका है और उनके तमाम फैन्स उनके साथ खड़े दिख रहे हैं. अब क्योंकि एक्टर कम ही बार इतने संवेदशनशील मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, ऐसे में इस बार जब उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे हैं,तो सोशल मीडिया पर नई डिबेट जन्म ले लिया है. कोई अक्षय के विचारों से सहमत नजर आ रहा है तो कोई इसके खिलाफ भी बोल रहा है.