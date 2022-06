अक्षय कुमार की रक्षाबंधन नहीं रियल, पाकिस्तानी फिल्म से चोरी किया कंटेंट? हो रही चर्चा

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) का ट्रेलर रिलीज होते ही खबरों में छा गया है. 'रक्षाबंधन' के ट्रेलर ((Raksha Bandhan Trailer) को काफी मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं. इस फिल्म की कहानी एक भाई पर आधारित है, जो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है. बहनों के ब्याह की जिम्मेदारी ही भाई के कंधों पर ही है. ऐसे में उसकी खुद की लव स्टोरी खराब हो रही है और वह शादी नहीं कर पा रहा है. अब 'रक्षाबंधन' पर एक पाकिस्तानी फिल्म की कॉपी होने का इल्जाम भी लग गया है.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि अक्षय कुमार की 'रक्षाबंधन', पाकिस्तानी फिल्म 'लोड वेडिंग' (Load Wedding) की कॉपी है. पाकिस्तानी सुपरस्टार फहद मुस्तफा (Fahad Mustafa) और मेहविश हयात (Mehwish Hayat) स्टारर फिल्म 'लोड वेडिंग' (Pakistani Movie Load Wedding) की कहानी भी काफी हद तक अक्षय की फिल्म के जैसी है. 'लोड वेडिंग' में फहद के किरदार को अपनी प्रेमिका से शादी करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बहन की शादी अटकी हुई है. इसके अलावा और भी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है.

अक्षय ने लोड वेडिंग को किया कॉपी?

कई यूजर्स ने 'रक्षा बंधन' और 'लोड वेडिंग' के ट्रेलर और पोस्टर को शेयर कर दावा किया है कि यह दोनों एक जैसी हैं. 2019 में आई 'लोड वेडिंग' को कॉपी करने का इल्जाम अक्षय और उनकी फिल्म के मेकर्स पर लगाया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'अक्षय कुमार की आने फिल्म ने डायरेक्टर नबील कुरैशी की फिल्म लोड वेडिंग से बहुत कुछ 'उधार' लिया है. दूसरे की नकल करना अच्छा होता है ना? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब नबील के काम को कॉपी किया गया है.'

और भी कई यूजर्स ने 'रक्षा बंधन' और 'लोड वेडिंग' को एक जैसा बताया है. दोनों फिल्मों के ट्रेलर भी वायरल हो रहे हैं. दोनों की कहानी के एक जैसा होने से पाकिस्तान के कई यूजर्स नाराज भी हैं.

Load wedding Pro Max ??? Ya load wedding dikhana bhai - thora aur expensive main. https://t.co/CTQl7U44iX — Nabeel Qureshi (@nabeelqureshi) June 21, 2022

In near future we will be see ditto copy of #loadwedding as well @nabeelqureshi bhai https://t.co/PvXN3b2Nc2 — Farhan Sadiq (@FarhanS24225620) September 7, 2021

Seriously.....

Can't Believe it



Dear Bollywood Directors Agar Apko Hamary @nabeelqureshi Sir Chhaiye tu Seda bata dien Hum unn sy request kr k 2,3 Projects k liye ap k pass bhej dety...

Matlab kuch tu apna krlo

Pori ki pori #LoadWedding copy Maar di...#AkshayKumarNabeelFan https://t.co/WcSsxFarcL — Farhan Sadiq (@FarhanS24225620) June 22, 2022

Upcoming #Bollywood film #RakshaBandhan is also a rip off of Pakistani Film #Loadwedding.@akshaykumar and @bhumipednekar are both in it.



Loadwedding was produced by @fizza999 and directed by @nabeelqureshi — Hasan Kazmi (@hasankazmi_) June 21, 2022

Akshay Kumar’s upcoming film seems to have ‘borrowed’ heavily from @nabeelqureshi’s #LoadWedding.



Imitation is flattery? Because this isn’t the first time they’ve copied Nabeel’s work. pic.twitter.com/nwNCgHvjX0 — Mahwash Ajaz 🇵🇰 (@mahwashajaz_) June 21, 2022

अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षा बंधन' में उनके साथ भूमि पेडनेकर, सादिया खतीजा, दीपिका खन्ना, स्मृति श्रीकांत, सहेजमीन कौर संग अन्य स्टार्स हैं. इस फिल्म को डायरेक्टर आनंद एल राय ने बनाया है. 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन के खास मौके पर यह भाई-बहन की कहानी रिलीज होगी.