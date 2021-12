OMG 2 के शूट पर निकले Akshay Kumar, फैंस ने शिव तांडव से किया स्वागत, Video

अक्षय कुमार के पास सालभर में कई बड़े और बढ़िया प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनका इंतजार फैंस को रहता है. अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं. वह हर फिल्म में अलग अवतार में नजर आते हैं. इन दिनों अक्षय कुमार फिल्म OMG 2 की शूटिंग कर रहे हैं. अब इस फिल्म से उनका लुक सामने आ गया है.

सामने आया अक्षय कुमार का लुक

अक्षय के फैन पेज ने उनका शिव भगवान के रूप में लुक शेयर किया है. फैन पेज ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अक्षय को लंबे बालों को बांधे हुए ब्लू पायजामा और लंबी टी-शर्ट और गले में रुद्राक्ष की माला डाले देखा जा सकता था. वीडियो के बैकग्राउंड में शिव तांडव स्त्रोत चल रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है.

गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बायोपिक में काम करना चाहते हैं Ayushmann Khurrana, बोले- मैं उनसे प्रेरित हूं

अक्षय ने की फैन पेज की तारीफ

वायरल होते हुए यह वीडियो अक्षय कुमार तक भी पहुंच गया है. ऐसे में उन्होंने फैन पेज की तारीफ भी कर दी है. अक्षय ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ''@AKFansGroup का यह एडिट किया हुआ वीडियो मुझे बहुत पसंद आया. इसमें मैं #OMG2 के शूट के लिए जा रहा हूं. उन्होंने शंकर महादेवन के गाए शिव तांडव स्त्रोतम् को वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए चुना है. बेहतरीन एनर्जी. हर हर महादेव.''

Loved this edit by @AKFansGroup as I entered for the shoot of #OMG2. Am so, so deeply humbled. And they’ve chosen the most powerful rendition of the Shiv Tandav Stotram by @Shankar_Live in the background. Amazing energy. Har Har Mahadev 🙏🏻 https://t.co/g8G1gmkins