सोमवार को अक्षय कुमार और बेयर ग्रिल्स ने मिलिट्री स्टाइल में इंटू द वाइल्ड शो में खतरों का सामना किया. इस शो पर अक्षय कुमार, बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल से निकलकर मगरमच्छों से भरी नदी पार की. अक्षय कुमार की फिटनेस और उनका जज्बा देखकर बेयर काफी खुश नजर आए. बेयर के मुताबिक वे अपने बराबर के किसी को शो पर देखकर बेहद उत्साहित थे. अक्षय ने शो में पेड़ पर चढ़ाई की और नदी को पार किया, जिससे बेयर काफी इम्प्रेस हुए. उन्होंने कहा की मैं मान गया लोग तुम्हें खिलाड़ी क्यों कहते हैं.

शो पर अक्षय कुमार का हौसला बढ़ाने के लिए बेयर ग्रिल्स ने उन्हें ट्विंकल खन्ना और सुनील शेट्टी के मैसेज भी दिखाए. ट्विंकल ने कहा कि अगर खतरों का सामना करना हो तो वे आंख बंद करके अक्षय पर भरोसा कर सकती हैं. वहीं सुनील शेट्टी ने अक्षय को बधाईयां देते हुए उन्हें खुद खिलाड़ी ना बनने और बेयर की बात सुनने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि तुम बहुत बहादुर हो लेकिन बेयर की बात भी मानना. मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं तुम अपना समय एन्जॉय करेगा.

Let the bold adventure begin on#IntoTheWildWithBearGryllsAndAkshayKumar, premieres tonight at 8 PM on Discovery.

Presented By: @BYJUS

Co-Powered By: @PhonePe_

Wild Partner: @KiaMotorsIN

Music Partner: @spotifyindia#KhiladiOnDiscovery@BearGrylls @akshaykumar pic.twitter.com/6DVwzK84qx