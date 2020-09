KRK ने शेयर की अनुराग कश्यप की मौत की खबर, डायरेक्टर ने दिया मजेदार जवाब

फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान अपने विवादित ट्वीट्स की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. अब केआरके के ट्विटर हैंडल केआरके बॉक्स ऑफिस से फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मौत की झूठी खबर शेयर की गई. जिसपर अनुराग कश्यप ने मजेदार रिएक्शन दिया है.

केआरके बॉक्स ऑफिस से ट्वीट कर लिखा गया- #RIP #AnuragKashyap! वो सच में एक उम्दा स्टोरीटेलर थे. हम आपको हमेशा याद करेंगे सर! इस ट्वीट के साथ अनुराग कश्यप की फोटो भी शेयर की गई. अपने मौत की झूठी खबर को उड़ता देख फिल्ममेकर रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाएं.

अनुराग कश्यप का केआरके को करारा जवाब

कड़ा जवाब देते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा- कल यमराज के दर्शन हुए. आज यमराज खुद घर वापस छोड़ के गए. बोले - अभी तो और फ़िल्में बनानी हैं तुम्हें. तुम फ़िल्म नहीं बनाओगे और बेवकूफ/भक्त उसका बायकॉट नहीं करेंगे तो उनका जीवन सार्थक नहीं होगा. उनको सार्थकता मिले इसलिए वापस छोड़ गये मुझे. अब अनुराग का ये ट्वीट देख फैंस की हंसी नहीं छूट रही है. एक यूजर ने अनुराग की तारीफ करते हुए लिखा- छा गए गुरु.

We are very sorry that one of our staff misunderstood the name of #AnuragKapoor with #AnuragKashyap and published a wrong news about Anurag Kashyap Ji. RIP #AnuragKapoor Ji! 👏 https://t.co/8qIzLYaw5w