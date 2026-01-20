scorecardresearch
 
अक्षय कुमार के काफ‍िले की कार को मर्सिडीज ने मारी थी टक्कर, ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

अक्षय कुमार के काफिले की कार बीती रात एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी. अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ की.

हादसे का शिकार हुई अक्षय की कार (Photo: IMDb)
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के काफिले की एक गाड़ी 19 जनवरी की रात एक सड़क हादसे का शिकार हो गई थी. बताया गया कि एक तेज रफ्तार मर्सिडीज गाड़ी ने सड़क पर एक ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी थी. टक्कर लगने पर ऑटो ने अपना बैलेंस खो दिया था और वो सीधा अक्षय कुमार के काफिले की एस्कॉर्ट कार में जा घुसा. अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. 

पुलिस ने लिया एक्शन

नई जानकारी के मुताबिक, जिस मर्सिडीज कार की वजह से अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी और ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार हुई थी उस गाड़ी के चालक के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया. मुंबई की जुहू पुलिस ने मर्सिडीज के कार चालक राधेश्याम राय के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया और फिर उससे पूछताछ की. पुलिस ने बताया कि मर्सिडीज कार चालक का मेडिकल टेस्ट भी किया गया. हालांकि, नोटिस देकर उसे छोड़ दिया गया है. पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है. 

कब और कैसे हुआ हादसा?
अक्षय कुमार के काफिले की एस्कॉर्ट कार के साथ ये हादसा सोमवार की रात करीब 9 बजे हुआ था. तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी थी और फिर ऑटो अक्षय कुमार के काफिले की कार से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा पूरी तरह से डैमेज हो गया और अक्षय की कार भी पलट गई थी. 

एक्सीडेंट के बाद वहां भारी तदाद में भीड़ जमा हो गई थी. लोगों को जैसे ही पता चला कि वो अक्षय के काफिले की कार है तो फैंस के बीच अफतार-तफरी मच गई थी. हर कोई खिलाड़ी कुमार के लिए चिंतित था. हालांकि, राहत की बात ये रही कि अक्षय और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना हादसे के दौरान उस कार में मौजूद नहीं थे. बल्कि वो दोनों काफिले के आगे चल रही दूसरी कार में बैठे थे. अक्षय और ट्विंकल की कार को भी हल्की सी टक्कर लगी थी. मगर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ. 

हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर वहां पहुंच गई थी. ऑटो ड्राइवर को सड़क हादसे में चौंटे आईं. पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और उसमें सवार यात्री को फौरन अस्पताल भेज दिया था. मगर अच्छी बात ये है किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ. हालांकि, अक्षय कुमार या उनकी टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

