Akshay Kumar लखनऊ में अटेंड करेंगे बिजनेस आइकन अवॉर्ड 2022? एक्टर ने बताया सच

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं. हर साल वे कम से कम 5-6 फिल्मों में तो काम कर ही रहे होते हैं. सुपरस्टार की इसके अलावा पब्लिक अपीयरेंस भी कम नहीं होती हैं. वे अपनी फिल्मों के प्रोमोशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा किसी सेमिनार या फिर फंक्शन्स में भी नजर आते हैं. ऐसी अफवाह थी कि अक्षय कुमार लखनऊ में होने वाले एक इवेंट का हिस्सा बनेंगे. मगर जब अक्षय को इस अफवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि वे ऐसे किसी भी इवेंट का हिस्सा नहीं हैं.

एक्टर ने बताई सच्चाई

एक्चुअली एक फैन ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी कि अक्षय कुमार एक अवॉर्ड शो का हिस्सा बनने लकनऊ आ रहे हैं. शख्स ने लिखा- गुरू जी श्री @akshaykumar 🙏🏻 23 जनवरी को बिजनेस आइकन अवॉर्ड 2022 अटेंड करने के लिए लखनऊ आ आएंगे. ये सुनते ही लखनऊ में रहने वाले फैंस की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था. मगर अब अक्षय कुमार ने इस बात का खंडन कर दिया है और उनके मुताबिक वे शो में शामिल नहीं हो रहे हैं.

As much as I would love to visit Lucknow soon, this news is absolutely untrue. https://t.co/XfJ6yqo6U2