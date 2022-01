Kapil Sharma की Mika Singh संग लोहड़ी, बेटे को गोद में उठाकर किया डांस

देशभर में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. खासकर कि पंजाब में इस त्योहार की अलग ही चमक देखने को मिलती है. कई सारे सेलेब्स लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाइयां फैंस को दे रहे हैं. हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा और मीका सिंह ने भी साथ में लोहड़ी का त्योहार शोरगुल के साथ मनाया. मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते एक वीडियो भी शेयर किया है.

कपिल-मीका की बेजोड़ परफॉर्मेंस

बढ़ते कोरोना के बीच भी त्योहार की चमक भले ही फीकी लगती हो मगर जिससे जैसा बन पड़ रहा है वो उस तरह से त्योहारों की खुशियां मना रहा है. मीका सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे कपिल शर्मा की फैमिली के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं. ढोल और ड्रम्स बजाते हुए दोनों सुपरस्टार नजर आ रहे हैं. दोनों का तालमेल कमाल का है. मीका तो म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम भी हैं मगर कपिल शर्मा की परफॉर्मेंस भी काफी दमदार नजर आ रही है. वे ड्रम्स इस तरह प्ले कर रहे हैं जैसे कि कोई प्रोफेशनल ड्रमर हो.

वीडियो में कपिल शर्मा अपने बच्चों के साथ डांस करते भी नजर आ रहे हैं. वहीं एंजॉय करते हुए कपिल की वाइफ गिन्नी चतरथ को भी देखा जा सकता है. वीडियो शेयर करते हुए मीका ने कैप्शन में लिखा कि- पंजाबी बॉयज, @mikasingh और @kapilsharma ने स्टाइल में लोहड़ी सेलिब्रेट की. कपिल शर्मा के बेटे त्रिशान की ये पहली लोहड़ी थी साथ ही उनकी मां का जन्मदिन भी था. फुल पंजाबी फैशन में म्यूजिक और पार्टी से सजी एक रात. @mikasingh @kapilsharma @ginnichatrath

वर्क फ्रंट की बात करें तो कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो से तो फैंस का फुल एंटरटेनमेंट करते ही रहते हैं और अब तो वे अपने नए शो के साथ नेटफ्लिक्स पर भी दस्तक देते नजर आएंगे. वे स्टैंडअप कॉमेडी से फैंस को जरा अलग अंदाज में एंटरटेन करेंगे. उनके शो का नाम Kapil Sharma I am Not Done Yet है. ये 28 जनवरी को स्ट्रीम होगा.