अजय देवगन ने काजोल को किया बर्थडे विश, दिन स्पेशल बनाने का किया वादा

बॉलीवुड की पॉपुलर अदाकारा काजोल 5 अगस्त को अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. काजोल को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई मिल रही है. फैंस समेत सेलेब्स काजोल को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं. काजोल को उनके पति अजय देवगन ने भी सोशल मीडिया पर प्यारा सा नोट लिखकर बर्थडे विश किया है.

अजय ने काजोल को दी जन्मदिन की बधाई

अजय देवगन ने काजोल संग अपनी फोटो शेयर कर ट्विटर पर लिखा- तुम लंबे समय से मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रही हो. जन्मदिन मुबारक हो प्यारी काजोल. तुम्हारे जन्मदिन को उतना स्पेशल बनाने की कोशिश करूंगा जितनी स्पेशल तुम हो. काजोल और अजय देवगन की जोड़ी काफी पसंद की जाती है. एक ओर जहां काजोल बबली और वाइब्रेंट हैं वहीं अजय रिजर्व हैं.

दुनिया की सबसे अमीर महिला म्यूजिशियन बनीं Rihanna , जानें किस बिजनेस से हुई अरबों की कमाई



You have managed to bring a smile 😃 to my face for the longest time now...

Happy birthday dearest Kajol🎂; will try to make it as special as you are🌹 @itsKajolD pic.twitter.com/MwkuuuWaVf