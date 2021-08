टोक्यो ओलंपिक: हॉकी टीम ने मेडल जीत रचा इतिहास, सितारे दे रहे बधाई

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है. इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है. 41 साल बाद हॉकी टीम ने ये कमाल कर दिखाया है. उनकी जीत से देश में जश्न का माहौल है. सभी बहुत खुश हैं और बधाई दे रहे हैं. बॉलीवुड सितारे भी टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दे रहे हैं. अक्षय कुमार से लेकर अनिल कपूर तक सभी ने ट्वीट कर बधाई दी है.

अनिल कपूर ने लिखा ये

अनिल कपूर ने पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा- अभूतपूर्व जीत. काश मेरे पापा इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित होते तो खुश होते. हॉकी टीम थैंक्यू. बधाई हो.

अक्षय कुमार ने दी बधाई

अक्षय कुमार ने लिखा-दोबारा इतिहास रचने के लिए बधाई हो टीम इंडिया. 41 साल बाद ओलंपिक मेडल. क्या मैच था, क्या कमबैक है. #Tokyo2020.

शाहरुख खान ने लिखा- Wow. बधाई हो हॉकी टीम. क्या शानदार मैच रहा.

Wow!! Indian Men’s Hockey Team Congratulations. Resilience and skill at its peak. What an exciting match. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 5, 2021

डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने लिखा- ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल के लिए इंडियन हॉकी टीम को बधाई. 👏👏 #TeamIndia #Nationalpride #Tokyo2020.

Phenomenal win .. wish my dad was alive to see this historic day will be happy up there .. Thank you so much men’s hockey team ..congratulations !!! https://t.co/WZEzM0e5db — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 5, 2021

Congratulations Team India on rewriting history! An Olympic medal after 41 years! What a match, what a comeback! #Tokyo2020 pic.twitter.com/3mdym3Cupa — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 5, 2021

From 1-3 to finish at 5-4! What a fight! The Men in Blue have made us proud bringing a medal after 41 years. Congratulations #TeamIndia 🥉🏑👏🏾👏🏾👏🏾🇮🇳🇮🇳❤️#Tokyo2020 #Olympics #Cheer4India #Hockey pic.twitter.com/YdMg4w2HSG — Nivin Pauly (@NivinOfficial) August 5, 2021

फिल्म हंगामा 2 की एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष ने भी हॉकी टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा- 4 दशक के बाद हॉकी टीम को मेडल. बधाई हो. बहुत गर्व है. #NationalSport #History #Hockey

Historic! A day that will be etched in the memory of every Indian.



Congratulations to our Men’s Hockey Team for bringing home the Bronze. With this feat, they have captured the imagination of the entire nation, especially our youth. India is proud of our Hockey team. 🏑 — Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2021

पीएम मोदी ने दी टीम को बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई देते हुए लिखा- एतिहासिक. एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की मेमोरी में अंकित होगा. ब्रॉन्ज मेडल लाने के लिए हॉकी टीम को बधाई. भारत को आप पर बहुत गर्व है.