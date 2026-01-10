scorecardresearch
 
फिल्म 'तान्हाजी' का आएगा सेकेंड पार्ट? अजय देवगन ने पोस्ट कर दिया हिंट

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'तान्हाजी' के आज छह साल पूरे हो गए है. अब एक्टर ने फिल्म के सीक्वल या अगले पार्ट को लेकर एक हिंट दी है.

तान्हाजी का आएगा सेकंड पार्ट? (Photo: Instagram/ajaydevgn)
तान्हाजी का आएगा सेकंड पार्ट? (Photo: Instagram/ajaydevgn)

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने 10 जनवरी को अपनी ऐतिहासिक फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' के छह साल पूरे होने पर फिल्म के कुछ दमदार सीन दिखाते हुए एक इलस्ट्रेटेड आर्टवर्क शेयर किया. फैंस इस पोस्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए कि क्या अजय फिर इस कहानी को लेकर आने वाले हैं?

अजय द्वारा शेयर किए गए आर्टवर्क में वह निडर मराठा योद्धा के रूप में एक भयंकर युद्ध के मैदान के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं. एक और आर्टवर्क में उन्हें पारंपरिक पोशाक पहने, हाथ में पगड़ी और तलवार लिए देखा जा सकता है. एक और आर्टवर्क में काजोल को तान्हाजी मालुसरे की पत्नी के रोल में दिखाया गया है.

कैप्शन में छिपा हिंट!
एक्टर अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया पर मराठी भाषा में लिखा. जिसका मतलब है, 'किला जीत लिया गया है, लेकिन शेर मर गया है', लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है...' 6 Years Of Tanhaji.' अजय के इस कैप्शन के बाद ही फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर कयास लगने लगे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

बॉक्स ऑफिस पर हिट थी तान्हाजी
'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' के बारे में बात करें तो यह फिल्म ओम राउत ने डायरेक्ट की थी और 10 जनवरी, 2020 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म अजय देवगन, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी-सीरीज और अजय देवगन की FFilms के तहत प्रोड्यूस की थी, और यह बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही थी.

तान्हाजी में सैफ अली खान ने विलेन का रोल निभाया था, जबकि काजोल ने तान्हाजी की पत्नी सावित्रीबाई का रोल किया था. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड जीता था.  

अजय देवगन की अगली फिल्म
प्रोफेशनल फ्रंट पर अजय अपनी आने वाली फिल्म 'धमाल 4' के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 2026 में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी हैं.

---- समाप्त ----
