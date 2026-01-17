scorecardresearch
 
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से डरे अजय देवगन, अब इस दिन रिलीज होगी धमाल 4, किया ऐलान

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियल खुलासा हो गया है. मेकर्स ने टॉक्सिक और धुरंधर 2 सले क्लैश न करते हुए नई तारीख का एलान कर दिया है.

धमाल 4 की रिलीज डेट आई सामने (Photo: x/ (Photo: X/@ajaydevgn)
बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल' एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार है. लंबे इंतजार के बाद फिल्म के मेकर्स ने आखिरकार 'धमाल 4' की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. 

आज यानी शनिवार को टी-सीरीज ने सोशल मीडिया पर एक अनोखे अंदाज में पोस्टर शेयर कर फैंस को जानकारी दी. बता दें कि इस बार फिल्म की स्टार कास्ट और भी बड़ी है, जो दर्शकों को लोटपोट करने की पूरी गारंटी दे रही है.

खास अंदाज में हुई घोषणा
टी-सीरीज फिल्म्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद दिलचस्प फोटो शेयर की, जो बिल्कुल एक अखबार की कटिंग जैसी दिखती है. इसकी हेडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है,'धमाल 4 सिनेमाघरों में 12 जून 2026'. पोस्टर के साथ एक मजेदार मैसेज भी दिया गया है, जिसमें लिखा है, 'अब धमाल बोला है तो करना ही पड़ेगा.' 

फिल्म की भारी-भरकम स्टार कास्ट
इस बार 'धमाल 4' की कास्टिंग पहले से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आ रही है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी जैसे पुराने चेहरे तो हंसी का तड़का लगाएंगे ही, साथ ही ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद और रवि किशन जैसे कलाकार भी फिल्म में नई जान फूंकने के लिए शामिल हुए हैं. इसके अलावा उपेंद्र लिमये और विजय पाटकर भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. 

दिग्गज मेकर्स का मिला साथ
'धमाल 4' का  डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया है, जो इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों को भी बखूबी संभाल चुके हैं. फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इसे अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक जैसे बड़े नामों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

फ्रेंचाइजी का अब तक का सफर
धमाल सीरीज की शुरुआत साल 2007 में हुई थी, जिसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. पहली फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म 'इट्स ए मैड, मैड, मैड, मैड वर्ल्ड' से प्रेरित थी. इसके बाद 2011 में 'डबल धमाल' और 2019 में 'टोटल धमाल' रिलीज हुई. 'टोटल धमाल' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

टल गया फिल्मों का महाक्लैश
खास बात ये है कि 'धमाल 4' पहले ईद 2026 पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन इस दिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश की 'टॉक्सिक' भी रिलीज होगी. जिसकी पहले से ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला किया है. अब अजय देवगन की फिल्म मार्च में न होकर सीधे जून में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
