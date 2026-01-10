धुरंधर का बज हुआ ठंडा, YRF ने तैयार किया प्लान, 30 जनवरी को रिलीज होगी ये फिल्म

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' की रिलीज डेट में मेकर्स ने बड़ा बदलाव किया है. शनिवार को फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया गया. इसी के साथ फिल्म की नई रिलीज डेट भी बताई गई है.

दरअसल YRF ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें रानी मुखर्जी हाथ में पिस्टल थामे नजर आ रही हैं. उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है. वहीं बैकग्राउंड में कई सारी लड़कियां नजर आ रहे हैं, जिनके गुम होने की बात लिखी है. इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, 'जब तक वह उन सभी को बचा नहीं लेती, तब तक वह रुकेगी नहीं. रानी मुखर्जी 'मर्दानी 3' में निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापस आ रही हैं'.

बता दें कि रानी तीसरी किस्त में SP शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभा रही हैं. मेकर्स इस फिल्म को शिवानी की अच्छाई और खतरनाक बुरी ताकतों के बीच एक खूनी, हिंसक टकराव के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि वह देश से गायब हुई कई लड़कियों को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक असाधारण दौड़ शुरू करती है.

मर्दानी यूनिवर्स में क्या दिखाया गया?

जहां मर्दानी (पहली फिल्म) में मानव तस्करी की गंभीर सच्चाइयों को दिखाया था. वहीं मर्दानी 2 ने एक साइको सीरियल रेपिस्ट के खौफनाक दिमाग को दिखाया जिसने सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत की थी. अब मर्दानी 3 हमारे समाज की एक अंधेरी, क्रूर सच्चाई को दिखाती है, जो फ्रेंचाइजी की दमदार, मुद्दे-आधारित कहानी कहने की विरासत को जारी रखती है.

बता दें कि पहले 'मर्दानी 3' 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी. मगर अब मेकर्स ने इस प्लान को अचानक बदल दिया. यह फिल्म अब इसी महीने यानी जनवरी में ही दर्शकों तक पहुंचेगी.



धुरंधर इफेक्ट कम तो रिलीज को तैयार मर्दानी?

बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफलता का असर YRF की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म बिग बजट फिल्म 'अल्फा' पर भी पड़ा. जो फिल्म साल 2025 क्रिसमस पर आने वाली थी. उसे अप्रैल 2026 तक खिसका दिया गया. माना ये भी जा रहा है कि साल 2026 में भी ये फिल्म नहीं आएगी . दरअसल फिल्म धुरंधर को देख लोगों ने YRF की स्पाई यूनिवर्स फिल्मों के पैटर्न पर काफी सवाल उठाए थे.

अब माना जा रहा है कि जब 'धुरंधर' का बज थोड़ा कम हो गया है तो YRF की 'मर्दानी 3' रिलीज के लिए तैयार है. जिससे 'मर्दानी 3' के नुकसान होने पर कम असर पड़ेगा. हालांकि फिल्म को 'बॉर्डर 2' से तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल सकता है.

बता दें कि रानी आखिरी बार आशिमा छिब्बर की लीगल-ड्रामा मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे (2023) में दिखी थीं. रानी को इस फिल्म के लिए 2025 में नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था. मर्दानी 3 के बाद वो शाहरुख खान के साथ किंग में नजर आएंगी.

