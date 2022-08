BoycottLaalSinghChaddha के बाद अब #BoycottBrahmastra हुआ ट्रेंड, आलिया-रणबीर की फिल्म को लोग क्यों कर रहे ट्रोल?

बॉलीवुड फिल्मों को लेकर बॉयकॉट कल्चर बढ़ता ही जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक के बाद एक बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है. आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन को बॉयकॉट करने के बाद अब कुछ लोगों ने रणबीर और आलिया की मचअवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.

बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड करा रहे लोग

करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है. रणबीर और कपूर और आलिया भट्ट पहली बार इस फिल्म में स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. रणबीर और आलिया के फैंस उन्हें स्क्रीन पर रोमांस करता देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं. लेकिन कुछ लोगों ने फिल्म के रिलीज से पहले ही ब्रह्मास्त्र को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है.

जी हां, ब्रह्मास्त्र को भी ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है. लोग ट्विटर पर #BoycottBrahmastra ट्रेंड कर रहे हैं. यूजर्स अलग-अलग कारण बताकर ब्रह्मास्त्र पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और इसे बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं.

क्या कह रहे यूजर्स?

एक यूजर ने #BoycottBrahmastra ट्वीट करते हुए लिखा- पीके में हिंदू देवताओं का अपमान करने में रणबीर भी शामिल थे. अमिताभ बच्चन ने केबीसी में हिंदू घूंघट पर सवाल उठाया था, लेकिन बुर्का और हिजाब पर नहीं बोले थे. इनकी फिल्मों का बॉयकॉट करें.

#BoycottLalSinghChaddha#BoycottbollywoodCompletely #BoycottBollywood #BoycottVikramVeda



Ranbir was equally involved in insulting Hindu Gods in PK.



Amitabh questions Hindu ghoonghat in KBC but fails to speak on burkha and hijab.



Boycott their movies.#BoycottBrahmastra pic.twitter.com/YP9BiRsUYP — Anju (@Anjukumarmma) August 14, 2022

Why #BoycottBrahmastra

1. Karan Johar production.

2. Unbearable Ranbir Kapoor (He is a good actor, but worst script sense and typecast roles)

3. It took years to make, like it was supposed to be released somewhere in 2018 initially and had multiple release date changes, (1/n) — Malala Stocks (@MalalaThunberg) August 13, 2022

क्यों ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट कर रहे लोग?

ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने का कारण लोग रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन और करण जौहर को बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि रणबीर कपूर ने फिल्म ये जवानी है दीवानी में फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से मंदिर के पीछे मेक आउट करने की बात कही थी. कुछ लोग इसे हिंदू धर्म का अपमान बता रहे हैं.

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने शो कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर 'घूंघट' में बैठी एक महिला कंटेस्टेंट के 'घूंघट' पहनने पर सवाल उठाए थे, जबकि बिग बी ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का या हिजाब पहनने की आलोचना नहीं की थी. अब बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड का असर फिल्म पर किस तरह पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी.