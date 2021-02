प्रियंका की बलून ड्रेस पर वायरल फनी मीम्स, एक्ट्रेस बोलीं- मेरा दिन बना दिया

प्र‍ियंका चोपड़ा जोनस इस वक्त अपनी मेमोयर 'Unfinished' के रिव्यूज को एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उनकी एक फोटो सोशल मीड‍िया पर सामने आई थी जिसमें वे बिना स्लीव्स वाली बॉल शेप्ड कॉस्ट्यूम में दिखीं. उनकी ये फोटो जैसे ही सामने आई, लोगों ने उनपर जोक्स बनाने शुरू कर दिए. अब खुद प्र‍ियंका भी अपने ऊपर बने इन जोकस पर हंसी नहीं रोक पा रही हैं. उन्होंने फैंस के साथ कुछ मजेदार मीम्स शेयर किए हैं.

प्र‍ियंका ने ट्व‍िटर और इंस्टा स्टोरी पर ये मीम्स शेयर किए हैं. इस मीम में प्र‍ियंका को ब्लोहॉर्न के रूप में देखा जा सकता है. वहीं कुछ और मीम्स में वे नए पोकेमॉन जिसे प्र‍ियंकामॉन नाम दिया गया है, तो किसी में वे क्रिकेट बॉल की शेप में दिखाई दे रही हैं, जिसे विराट कोहली कैच कर रहे हैं. एक मीम में तो उन्हें पफर फिश की नई वैरायटी के तौर पर भी दिखाया गया है. एक मीम में प्र‍ियंका को हॉट एयर बलून की तरह दिखाया गया है. इन मजेदार मीम्स पर प्र‍ियंका भी खूब मजे ले रही हैं.

Too funny... Thanks for making my day guys ! @LUXURYLAW #halpernstudio pic.twitter.com/TpEJIUocSJ