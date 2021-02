कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन हुए रणवीर शौरी, ट्वीट कर दी जानकारी

देश में कोरोना वायरस के केस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन इसका खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है. बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्च, ऐश्वर्या राय, कनिका कपूर, मोहिना कुमारी, पूरब कोहली, जोआ मोरानी, किरण कुमार जैसे कई सितारे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. उन्होंने कोरोना से जंग लगड़ी और मात दी.

अब एक्टर रणवीर शौरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी जानकारी दी है. रणवीर ने ट्वीट कर बताया है कि वो कोविड 19 पॉजिटिव हैं. रणवीर ने ट्वीट कर लिखा- मैं कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया हूं. लक्षण माइल्ड हैं. मैं क्वारंटीन में हूं.



I have tested positive for #COVID19. Symptoms are mild. Am quarantining.