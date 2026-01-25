पद्मश्री से नवाजे गए आर माधवन, गर्व से फूला सीना, बोले- बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूं

एक्टर आर. माधवन ने भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार से नवाजे जाने पर अपनी गहरी खुशी और आभार व्यक्त किया है. माधवन को उनकी मल्टी-टैलेंटेड स्किल्स और दमदार अभिनय के लिए हमेशा सराहा गया है. उन्होंने सरकार से मिलने वाले इस सम्मान को बारे में बात की. एक्टर ने इसे अपने जीवन का एक बेहद सम्मानजनक और विनम्र अनुभव बताया.

खुशी से झूमे माधवन

इंडिया टुडे/आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में माधवन ने कहा- बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूं. यह सब ईश्वर की कृपा और हमारे बुजुर्गों तथा पूर्वजों के आशीर्वाद का ही परिणाम है.

माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, इस खबर से फैंस के बीच भी खुशी की लहर है. सोशल मीडिया पर उन्हें टैग कर बधाई दी जा रही है. फैंस का कहना है कि माधवन हमेशा से टैलेंटेड थे इस पर कोई शक नहीं था. लेकिन अब सरकार ने उनके योगदान को स्वीकार किया है.

हिंदी सिनेमा के बेहद टैलेंटेड एक्टर आर माधवन को भी साल 2026 में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. माधवन ने अपने फिल्मी करियर में अभिनय के साथ-साथ फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है. उन्होंने रहना है तेरे दिल में, तुम दिल की धड़कन में, 3 इडियट्स, रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट और साला खडूस जैसी फिल्मों में अपने शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता.

साउथ सिनेमा में भी उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और अपनी विविधता से अपनी पहचान बनाई. उनकी कड़ी मेहनत और फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए योगदान को देखते हुए, सरकार का यह सम्मान उनके प्रशंसकों के लिए बेहद गर्व की बात है.

माधवन को मिले अवॉर्ड्स

आर माधवन को उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए कई बड़े फिल्म अवॉर्ड और सम्मान मिल चुके हैं. हाल ही में उनके धुरंधर के लिए खूब तारीफें मिलीं. आने वाली पार्ट 2 में भी उनका दमदार सीन है, जिसकी अभी से चर्चा हो रही है. उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ‘3 इडियट्स’ में उनके किरदार के लिए मिला, जबकि स्टारडस्ट अवार्ड भी इसी फिल्म की सफलता के चलते उन्हें दिया गया. इसके अलावा, आईफा अवार्ड में भी उनके अभिनय की सराहना हुई है. साउथ सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया.

अब हाल ही में, भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके लंबी और बहुमुखी सेवा के लिए प्रतिष्ठित पद्म श्री से नवाजा, जो उनके पूरे करियर और विविध भूमिकाओं के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है.

