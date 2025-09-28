एक्टर महेश मांजरेकर की पहली पत्नी का निधन, बेटे ने दिया इमोशनल ट्रिब्यूट

फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. दिग्गज एक्टर और फिल्ममेकर महेश मांजरेकर की पहली पत्नी और कॉस्ट्यूम डिजाइनर दीपा मेहता का निधन हो गया है. इस बात की जानकारी उनके बेटे सत्या मांजरेकर ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. उन्होंने अपनी मां की याद में कई स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

बता दें कि सत्या ने अपनी मां के निधन की जानकारी शेयर जरूर की है लेकिन मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है. इसके अलावा परिवार और करीबियों की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

मां को याद कर इमोशनल हुए एक्टर

सत्या मांजरेकर ने अपनी मां की पुरानी फोटो को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'मां, मुझे आपकी बहुत याद आती है.' इस इमोशनल नोट के बाद सत्या के दोस्तों ने उन्हें सांत्वना दी और दीपा को श्रद्धांजलि दी.

वहीं एक इंस्टाग्राम स्टोरी को सत्या ने शेयर किया था. जिसमें लिखा, 'आज एक मार्गदर्शक ज्योति खो दी. वह एक मां से बढ़कर थीं, वह एक प्रेरणा थीं. साड़ी का बिजनेस खड़ा करने में उनकी शक्ति, साहस और जुनून ने कई लड़कियों को बड़े सपने देखने की शक्ति दी. जिन लोगों के जीवन को उन्होंने छुआ और जिन रास्तों को उन्होंने बनाया, उनके माध्यम से वह हमेशा जीवित रहेंगी.'

दीपा और महेश का रिश्ता

बता दें कि फिल्ममेकर महेश मांजरेकर ने साल 1987 में दीपा मेहता से शादी की थी. दोनों एक-दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे. उनके दो बच्चे हुए - बेटी अश्वमी मांजरेकर और बेटा सत्या मांजरेकर. हालांकि साल 1995 में उनकी शादी टूट गई, जिसके बाद उनके बच्चे महेश के साथ ही रहे.

वहीं दीपा से अलग होने के बाद महेश ने एक्ट्रेस मेधा मांजरेकर से दूसरी शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी सई मांजरेकर है. सई ने बॉलीवुड में सलमान खान के साथ फिल्म 'दबंग 3' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उसके बाद वह मेजर और कुछ खट्टा हो जाए जैसी फिल्मों में नजर आईं.

क्या करती थीं दीपा?

बता दें कि महेश मांजरेकर से अलग होने के बाद कॉस्ट्यूम डिजाइनर दीपा मेहता ने खुद का बिजनेस खड़ा किया. उनकी साड़ी ब्रांड 'दीपा क्वीन ऑफ हार्ट्स' मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस है. उन्होंने अपनी मेहनत और फैशन सेंस के दम पर अलग पहचान बनाई थी.

