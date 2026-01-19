रहमान की वजह से छिनी म्यूजिशियंस की नौकरी? अभिजीत भट्टाचार्य ने लगाए आरोप, बोले- सब घर पर बैठे हैं

इंडिया के सेलिब्रेटेड म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान विवादों में घिरे हुए हैं. एक इंटरव्यू में रहमान ने बॉलीवुड में काम न मिलने, म्यूजिक इंडस्ट्री में फैली सांप्रदायिकता, कम्यूनल पावर शिफ्ट पर बात की. उन्होंने 2025 की सुपरहिट फिल्म छावा को बांटने वाली मूवी बताया. रहमान के मुताबिक, सांप्रदायिक भावना फिल्म और म्यूजिक वर्ल्ड पर हावी हो रही है. जिसका असर उनके काम पर भी पड़ रहा है. उनके बयान को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ी हुई है.

म्यूजिक और फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों ने रहमान को सपोर्ट किया है. लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो खुलेआम रहमान को चुनौती दे रहे हैं. कंगना रनौत ने रहमान पर पलटवार किया. सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने भी म्यूजिक कंपोजर पर निशाना साधा है.

उन्होंने ANI संग बातचीत में कहा है कि एआर रहमान की वजह से इंडस्ट्री के ज्यादातर म्यूजिशियंस घर पर खाली बैठे हैं. उनके पास काम नहीं है. वो कहते हैं- फिल्मों में जो म्यूजिशियंस बजाते थे, आज उनके पास नौकरी नहीं है. इसका क्रेडिट मिस्टर रहमान को जाता है. उन्होंने बताया सबको कि कोई जरूरत नहीं है म्यूजिशियंस की. सबकुछ इधर मिलेगा लैपटॉप में. उनकी वजह से सबको सक्सेस मिल गई है. लेकिन बेचारे म्यूजिशियंस लोग घर पर बैठे हैं.

''एक साथ 100-100, 50-50 वायलिन पर बैठते थे. मैंने देखा था कि सॉन्ग 'सुनो ना सुनो ना' में भी वायलिन बज रहा है. अब ऐसा नहीं है. रहमान साहब ने बोल दिया कि भाई, जितना कमाएंगे सिर्फ मैं कमाऊंगा. म्यूजिशियंस की जरूरत नहीं है. आपको चेलो चाहिए, आपको कोरस चाहिए, आपको वायलिन चाहिए, फ्लूट चाहिए, कभी किसी एक फ्लूट वाले को बुला लेंगे. एक रिदम वाले को बुलाकर उसमें एड कर देंगे. पर म्यूजिशियन को घर पर बैठाया हुआ है. तो आप लोगों को क्या सुना रहे हो? आप जब सुना रहे थे, तब नयापन था. अब बच्चा-बच्चा इसी पर निकालता है वो.''

वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अभितीज ने रहमान पर हमला किया है. इससे पहले भी अभिजीत ने आरोप लगाया था कि वो पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानित लोगों को घंटों मिलने के लिए इंतजार कराते थे. बात करें रहमान की तो, विवाद बढ़ता देख उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी. रहमान ने बताया कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था. भारत उनका घर है. वो यहां का होने पर प्राउड फील करते हैं.

