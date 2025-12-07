scorecardresearch
 
बंद नहीं हुई आमिर खान-लोकेश कनगराज की सुपरहीरो फिल्म, एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- जल्द मुलाकात...

कुछ महीनों पहले खबर थी कि आमिर खान और लोकेश कनगराज जिस फिल्म के लिए कोलैब करने वाले थे, वो बंद हो गई है. मगर अब आमिर ने इन सभी अफवाहों को खारिज किया है.

X
बंद नहीं हुई आमिर और लोकेश कनगराज की फिल्म (Photo:X/@Dir_Lokesh)
सुपरस्टार आमिर खान साल 2025 में पहली बार साउथ की सबसे बड़ी फिल्म 'कुली' में नजर आए थे. इसमें उनका छोटा सा कैमियो रोल था, जिसकी जनता ने भी काफी तारीफ की थी. रजनीकांत और लोकेश कनगराज की फिल्म में आमिर की छोटी सी झलक से फैंस काफी इंप्रेस हुए.

लोकेश कनगराज संग आमिर की सुपरहीरो फिल्म

आमिर खान ने अपनी फिल्म 'सितारे जमीन पर' की रिलीज के दौरान 'कुली' में अपने कैमियो के बारे में भी खुलकर बात की थी. उसी बीच उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि वो फिल्ममेकर लोकेश कनगराज संग भी एक फिल्म के लिए कोलैब करने वाले हैं. एक्टर ने बताया था कि उनकी फिल्म सुपरहीरो जॉनर वाली होगी. 

लेकिन तभी ये खबर सामने आनी लगी कि क्रिएटिव डिफ्रेंसेज के चलते, आमिर और लोकेश की ये फिल्म बंद हो गई. कहा जा रहा था कि आमिर फिल्म की स्क्रिप्ट शूटिंग से पहले ही पूरी तैयार चाहते थे. उन्हें शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं चाहिए था. मगर लोकेश स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट बनाकर उसमें शूटिंग के दौरान बदलाव करना चाहते थे.

मगर अब आमिर ने खुद इन सभी अफवाहों को खारिज करके फिल्म पर बड़ी अपडेट दी है. हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में एक्टर ने कहा, 'लोकेश और मैं मिलने वाले हैं. हमने पिछले महीने बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो जब किसी दिन मुंबई आएंगे, तो हम फिल्म की स्टोरी का नरेशन करेंगे. तो, अभी के लिए तो फिल्म बन रही है.'

आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

आमिर खान काफी लंबे वक्त के बाद बतौर एक्टर 'सितारे जमीन पर' और 'कुली' में नजर आए थे. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक चली थीं. एक्टर ने इन फिल्मों के बाद अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स का खुलासा किया था. जिसमें से एक दादासाहेब फाल्के पर बायोपिक भी थी, जो राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले थे. मगर रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फिल्म भी क्रिएटिव डिफ्रेंसेज के चलते बंद हो गई है.

अब एक्टर वीर दास की अगली फिल्म 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' में कैमियो करते नजर आएंगे, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है. हालांकि, 'सितारे जमीन पर' के बाद उनकी अगली लीड फिल्म कब रिलीज होगी इसपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.

