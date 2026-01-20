करोड़पति बिजनेसमैन की बनीं दुल्हन, शादी के बाद आमिर की हीरोइन ने छोड़ दी थी इंडस्ट्री, जी रहीं लैविश लाइफ

आमिर खान की फिल्म 'गजनी' से रातोरात फेमस हुईं असिन अब शोबिज से दूर परिवार संग जिंदगी गुजार रही हैं. असिन ने करियर के पीक पर साल 2016 में बिजनेसमैन राहुल शर्मा संग शादी करके घर बसा लिया था. अब 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस के पति ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.

असिन ने पति संग मनाया जश्न

असिन और राहुल की शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस के बिजनेसमैन पति राहुल ने लेडी लव पर प्यार लुटाया है. राहुल ने पत्नी असिन की 2 थ्रोबैक फोटो शेयर की हैं. एक फोटो उनकी शादी की है, जिसमें असिन व्हाइट वेडिंग गाउन में दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी फोटो उनकी डेट की है.

तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल ने पत्नी के लिए कैप्शन में लिखा- 10 शानदार साल... वो मेरी जिंदगी की हर अहम चीज की एक बेहतरीन को-फाउंडर हैं और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनकी लाइफ की फिल्म में एक को-एक्टर का रोल मिला है.

'हमारी 10वीं सालगिरह मुबारक हो, माई लव. उम्मीद करता हूं कि आप हमारे घर और मेरे दिल को एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप की तरह चलाती रहोगी और मैं हर दिन आपके जीवन के सेट पर अपनी भूमिका निभाता रहूंगा. हमारे शानदार भविष्य की कामना करता हूं.'

असिन के लिए उनके पति की प्यार भरी पोस्ट फैंस का दिल जीत रही है. फैंस असिन को लकी बता रहे हैं. असिन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. उनका सेलिब्रेशन काफी ड्रीमी रहा.

शादी के बाद फिल्मों से दूर हुईं असिन

असिन ने करियर के पीक पर साल 2016 में माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा से क्रिश्चियन वेडिंग करके घर बसा लिया था. व्हाइड वेडिंग के बाद उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से भी शादी रचाई थी. शादी के बाद उन्होंने बेटी का वेलकम किया. फिर घर-परिवार को संभालने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी. असिन की आखिरी फिल्म साल 2015 में आई थी, ऑल इज वेल. इसके बाद वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनीं. फैंस उन्हें आज भी मिस करते हैं.

