scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

करोड़पति बिजनेसमैन की बनीं दुल्हन, शादी के बाद आमिर की हीरोइन ने छोड़ दी थी इंडस्ट्री, जी रहीं लैविश लाइफ

'गजनी' फेम एक्ट्रेस असिन शोबिज की चकाचौंध से दूर बेटी और पति संग खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. अब शादी के 10 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस के पति ने उनके लिए एक लविंग पोस्ट शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है. देखना नहीं चाहेंगे आप?

Advertisement
X
शादी के बाद असिन ने छोड़ी इंडस्ट्री (Photo: Instagram @simplyasiin)
शादी के बाद असिन ने छोड़ी इंडस्ट्री (Photo: Instagram @simplyasiin)

आमिर खान की फिल्म 'गजनी' से रातोरात फेमस हुईं असिन अब शोबिज से दूर परिवार संग जिंदगी गुजार रही हैं. असिन ने करियर के पीक पर साल 2016 में बिजनेसमैन राहुल शर्मा संग शादी करके घर बसा लिया था. अब 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस के पति ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है. 

असिन ने पति संग मनाया जश्न

असिन और राहुल की शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस के बिजनेसमैन पति राहुल ने लेडी लव पर प्यार लुटाया है. राहुल ने पत्नी असिन की 2 थ्रोबैक फोटो शेयर की हैं. एक फोटो उनकी शादी की है, जिसमें असिन व्हाइट वेडिंग गाउन में दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी फोटो उनकी डेट की है. 

सम्बंधित ख़बरें

Zoya Afroz
4 साल की उम्र में डेब्यू, सलमान-आमिर संग किया काम, 'तस्करी' से छाई ये हसीना
Aamir Khan talks about being labelled one film wonder
सुशांत की 'धोनी' से आमिर की 'दंगल' तक, 2016 में रिलीज हुई थीं ये बढ़िया फिल्में, कहां देख सकते हैं?
Junaid Khan and Sai Pallavi in Ek Din teaser
'एक दिन' के टीजर में साई पल्लवी-जुनैद खान ने जीता दिल, जादुई है केमिस्ट्री
Vir das's happy patel ready to surprise at box office
आमिर का खास रोल, वीर दास की कॉमेडी... क्या ‘हैप्पी पटेल’ बनेगी सरप्राइज हिट?
Vir Das calls Gen Z a self-aware tribe; shares Aamir Khan's reaction to Happy Patel
Review: 'हैप्पी पटेल' में छाए वीर दास, कहानी नहीं स्ट्रॉन्ग, मजेदार हैं कुछ मोमेंट्स

तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल ने पत्नी के लिए कैप्शन में लिखा- 10 शानदार साल... वो मेरी जिंदगी की हर अहम चीज की एक बेहतरीन को-फाउंडर हैं और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनकी लाइफ की फिल्म में एक को-एक्टर का रोल मिला है.

'हमारी 10वीं सालगिरह मुबारक हो, माई लव. उम्मीद करता हूं कि आप हमारे घर और मेरे दिल को एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप की तरह चलाती रहोगी और मैं हर दिन आपके जीवन के सेट पर अपनी भूमिका निभाता रहूंगा. हमारे शानदार भविष्य की कामना करता हूं.' 

Advertisement

 

असिन के लिए उनके पति की प्यार भरी पोस्ट फैंस का दिल जीत रही है. फैंस असिन को लकी बता रहे हैं. असिन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. उनका सेलिब्रेशन काफी ड्रीमी रहा. 

 

शादी के बाद फिल्मों से दूर हुईं असिन

असिन ने करियर के पीक पर साल 2016 में माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा से क्रिश्चियन वेडिंग करके घर बसा लिया था. व्हाइड वेडिंग के बाद उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से भी शादी रचाई थी. शादी के बाद उन्होंने बेटी का वेलकम किया. फिर घर-परिवार को संभालने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी. असिन की आखिरी फिल्म साल 2015 में आई थी, ऑल इज वेल. इसके बाद वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनीं. फैंस उन्हें आज भी मिस करते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    Advertisement