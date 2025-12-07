दो तलाक के बाद तीसरी बार प्यार में आमिर खान, नहीं थी उम्मीद, बोली- गौरी ने...

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, मिस्टर परफैक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं. बीते दो सालों से आमिर, गौरी स्प्रैट के साथ रिलेशनशिप में हैं. दोनों ही लिवइन में रहते हैं. इससे न तो किसी परिवार वाले को दिक्कत है और न ही बच्चों को. आमिर ने इस बात का खुलासा खुद ही एक इंटरव्यू में किया था.

अब आमिर ने एक और इंटरव्यू में बताया है कि वो आखिर गौरी स्प्रैट को जिंदगी में पाकर कितना खुशकिस्मत खुद को महसूस करते हैं. साथ ही अपनी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव के लिए भी वो फॉर्चुनेट हैं.

हिन्दुस्तान टाइम्स संग बातचीत में आमिर खान ने बताया कि दो अपनी दोनों एक्स वाइफ के साथ कॉर्डियल रिश्ते में हैं. आमिर बोले- इससे लगता है कि हम अच्छे लोग हैं. रीना बहुत ही अमेजिंग इंसान हैं. हम दोनों बतौर पति-पत्नी जरूर अलग हुए, पर इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि हम दोनों बतौर इंसान कैसे हैं. हम दोनों के ही दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार और इज्जत अब भी कायम है. मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूं, वो शानदार इंसान हैं.

जब हम अलग हुए तो बतौर इंसान अलग नहीं हुए. यही चीज मैंने किरण के साथ भी कायम रखी. वो भी शानदार इंसान हैं. हम पति-पत्नी के रूप में जरूर अलग हुए, लेकिन अब भी एक परिवार हैं. रीना और उनके पेरेंट्स, किरण और उनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, सब एक परिवार हैं.

60 साल की उम्र में आमिर को मिलीं गौरी

मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 60 की उम्र में प्यार मिलेगा. नहीं सोचा था इस उम्र में आकर भी मुझे लाइफ पार्टनर मिल सकेगा. उम्मीद ही नहीं कर रहा था मैं. गौरी, मेरी लाइफ में बहुत शांति और स्थिरता लाती हैं. वो शानदार इंसान हैं. मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं और खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे गौरी मिलीं. मेरी शादियां भले ही कामयाब न रही हों, लेकिन मैं रीना और किरण के साथ खुश रहा हूं. और अब मेरी लाइफ में गौरी हैं. मैं तीनों अलग-अलग चीजों और अलग-अलग बातों में देखता हूं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान को आखिरी बार पर्दे पर फिल्म 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था. इसमें उनके साथ जेनेलिया डिसूजा थीं.

