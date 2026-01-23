मैराथन में कपड़ों के लिए ट्रोल हुईं आमिर खान की बेटी आयरा, एक्टर का फूटा गुस्सा

आयरा खान हाल ही में अपने पिता, एक्टर आमिर खान के साथ टाटा मुंबई मैराथन में नजर आईं. लेकिन मैराथन के दौरान उनके कपड़ों की वजह से उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा. बिना वजह आयरा को ट्रोल करने वालों को एक्टर अभिनव शुक्ला ने दो टूक जवाब दिया है.

आयरा की ट्रोलिंग पर भड़के अभिनव

18 जनवरी को हुई मैराथन में आयरा सफेद टैंक टॉप और ब्लैक शॉर्ट्स पहनकर दौड़ती दिखीं. सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों और बॉडी टाइप का काफी मजाक उड़ाया गया. एक यूजर ने लिखा कि ये आयरा खान हैं, आमिर खान की बेटी. दिक्कत कपड़ों से नहीं, बॉडी से है. समझ नहीं आता लोग अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं. केवल XL और XXL वालों को इस पोस्ट से प्रॉब्लम होगी.

आयरा के बचाव में अभिनव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि वो इकलौती स्टार किड हैं, जो रियल और जमीन से जुड़ी हुई हैं. कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाती हैं. कोई ड्रामा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, 5 बाउंसर और मैनेजर्स के साथ नहीं घूमती हैं. ज्यादातर टाइम वो और उनका भाई रिक्शा में घूमते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह कपड़े पहनकर.

आयरा के सपोर्ट में बोलने वाले सिर्फ अभिनव नहीं थे. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी आयरा का सपोर्ट किया और उन्हें ट्रोल करने वालों को लताड़ा. एक ने लिखा कि बॉडी शेमिंग करना गलत है. दूसरे ने लिखा उन्हें उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने दो. कई लोगों ने कहा कि हम ये सब कहकर महिलाओं को नीचा दिखाते हैं.

जब आयरा ने दिक्कतों पर की बात

आयरा सोशल मीडिया पर अपनी बॉडी इमेज इश्यूज के बारे में ओपनली बात कर चुकी हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने माना कि 2020 से वो अपनी बॉडी को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं. ये टॉपिक उनके डिप्रेशन के बारे में बात करने से ज्यादा डरावना लगता है. आयरा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि हां, मैं मोटी हूं. इसके बारे में बहुत कुछ कहना है.

डिप्रेशन पर बात करने में जितनी कॉन्फिडेंट हूं. ये थोड़ा डरावना लगता है. लेकिन इस पर बात करना जरूरी है.

