scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ये मुल्क है हमारा, शांति से रहो', AR रहमान के 'सांप्रदायिक' बयान पर वहीदा रहमान का जवाब- इस उम्र में...

म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान के बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर बहस छिड़ी हुई है. कई जानी-मानी हस्तियों के बाद अब दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने भी इसपर अपनी राय दी है. उनका कहना है कि काम ऊपर-नीचे होता रहता है. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है.

Advertisement
X
क्या बोलीं वहीदा रहमान (Photo: Instagram @arrahman @waheedaxrehman)
क्या बोलीं वहीदा रहमान (Photo: Instagram @arrahman @waheedaxrehman)

म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान कम्युनल बायसनेस पर दिए बयान के बाद से विवादों में घिरे हुए हैं. रहमान ने हाल ही में कहा कि उन्हें बीते कुछ सालों से काम मिलना बंद हो गया है. इसकी वजह उन्होंने इंडस्ट्री में 'सांप्रदायिक भेदभाव' को बताया. रहमान के इस बयान पर बहस छिड़ी हुई है. कईयों ने रहमान के इस बयान पर आपत्ति जताई तो कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया. अब दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने ए आर रहमान के बयान पर अपनी राय दी है. 

क्या बोलीं वहीदा रहमान?

स्क्रीन संग इंटरव्यू के दौरान वहीदा रहमान से ए आर रहमान के बयान को लेकर सवाल किया गया. इसपर उन्होंने कहा- हां, मैंने इस बारे में पढ़ा है. लेकिन मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहती. जब सबकुछ ठीक चल रहा है तो मैं इसपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझती. हर देश में ऐसी छोटी-मोटी चीजें होती रहती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Arun Govil comments upon A. R. Rahman communal remark on bollywood
रहमान के 'सांप्रदायिक' कमेंट पर अरुण गोविल बोले- हमारी इंडस्ट्री में...
Ram Gopal Varma and AR Rahman
'इंडस्ट्री सिर्फ पैसा...', रहमान के 'सांप्रदायिक' कमेंट से सहमत नहीं राम गोपाल वर्मा
AR Rahman
बॉलीवुड को बताया था सांप्रदायिक, अब रहमान ने UAE में किया कॉन्सर्ट, गाया वंदे मातरम-नेशनल एंथम
Ranvir Shorey on AR Rahman
'वो ज्यादा फीस चार्ज करते हैं...', एआर रहमान के बयान पर बोले रणवीर शौरी
Manoj Muntashir AR Rahman controversy
'जहां तीन खान सुपरस्टार वहां...', AR रहमान के बयान पर बोले मनोज मुंतशिर

वहीदा रहमान आगे बोलीं- किसपर भरोसा करें और कितना करें. अगर ये सच है या नहीं भी है, तो हमें इसमें क्यों इन्वॉल्व होना है? कम से कम मेरी इस उम्र में, मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती. अपनी शांति से रहो, ये मुल्क है हमारा. बस खुश रहो. मैं बस इतना ही कह सकती हूं.

वहीदा रहमान ने आगे ये भी कहा कि हो सकता है कि शायद रहमान को उतना काम नहीं मिल रहा हो, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया है. वहीदा रहमान बोलीं- काम तो ऊपर-नीचे होता ही रहता है. एक उम्र के बाद, लोग कहते हैं कि किसी नए या अलग व्यक्ति को लेकर आओ. इन सब चीजों की वजह से कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं. अगर वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं और वो वही रहेंगे, उन्हीं को लोग लेंगे...ऐसा भी तो नहीं होता ना. ऊपर नीचे होता ही रहता है. ऐसी कोई नई बात नहीं है. 

Advertisement

ए आर रहमान ने क्या कहा था?
म्यूजिशियन ए आर रहमान ने बीते दिनों बीबीसी एशियन नेटवर्क संग बातचीत में कहा था कि अब बॉलीवुड में उन लोगों के पास ताकत है, जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है. उन्होंने कहा था- 'पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो क्रिएटिव नहीं हैं. वो लोग फैसले ले रहे हैं. शायद साम्प्रदायिक बात भी रही हो लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा. मगर कुछ विहस्पर सुनाई देती है.' रहमान के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement