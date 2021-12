17 Years of Swades: 102 साल की बुजुर्ग ने किया था 'बिजली' वाला सीन, आशुतोष ने ऐसे चुना

शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेश' ने आज 17 साल पूरे कर लिये हैं. डायरेक्टर आशुतोष गोवरिकर की बनाई इस फिल्म ने क्लासिक में जगह बनाई थी. देश प्रेम और तरक्की की कोशिश को दिखाती फिल्म 'स्वदेश' के 17 साल होने पर आशुतोष काफी खुश हैं. ऐसे में उन्होंने बताया है कि उन्होंने फिल्म में दादी सेतु के किरदार के लिए ऑडिशन कैसे लिया था.

102 साल की महिला ने निभाया था रोल

आशुतोष ने फिल्म की पर्दे के पीछे यानी BTS फोटो को शेयर किया है. उन्होंने दिखाया है कि कैसे उन्होंने दादी सेतु के किरदार को निभाने के लिए महिला को चुना था. एक तस्वीर में आशुतोष कई महिलाओं के सामने हाथों में कैमरा लिये खड़े हैं. दूसरे फोटो में दादी सेतु का बिजली वाला सीन है.

आशुतोष गोवारिकर लिखते हैं, ''स्वदेश के 17 साल पूरे होने पर मैं BTS फोटो शेयर कर रहा हूं. मैंने दादी सेतु के रोल के लिए 30 महिलाओं का ऑडिशन किया था. इसमें से आठ को चुना. सभी को बस कैमरा में देखना था और कहना था- बिजली. जिस महिला ने सबसे ज्यादा इमोशन के साथ यह कहा, उसे रोल मिल गया. वह 102 साल की थीं.''

