Bigg Boss 16 से खत्म हुआ विकास मानकतला का सफर, सलमान खान के शो से हुए बाहर!

Bigg Boss 16: जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ. इस हफ्ते विकास मानकतला बिग बॉस हाउस से बाहर हो गए हैं. विकास ने शो में बड़े-बड़े दावों के साथ एंट्री ली थी. हालांकि, इन बड़े-बड़े दावों के साथ वो शो के फिनाले में अपनी जगह नहीं बना पाए. चर्चा है कि शो में विकास का सफर खत्म हो चुका है.

विकास हुए बेघर

विकास मानकतला बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आए थे. शो के पहले दिन ही वो बिग बॉस हाउस में कई सदस्यों से पंगा लेते दिखे. विकास का बर्ताव देख कर फैंस ने उन्हें शालीन भनोट 2.0 बताया. लाख कोशिश के बावजूद विकास दो हफ्ते बाद खुद को नॉमिनेशन से नहीं बचा पाए. विकास मानकतला, निम्रत कौर, शालीन भनोट, टीना दत्ता, प्रियंका चौधरी, श्रीजिता डे और सौंदर्या शर्मा के साथ नॉमिनेटे थे.

पहले से ही ऐसा माना रहा था कि विकास 'वीकेंड का वॉर' पर शो से बाहर हो सकते हैं. आखिर हुआ भी वही. फैन क्लब से खबरें आ रही हैं कि विकास बिग बॉस से एलिमिनेट हो चुके हैं. विकास के बाहर आने के बाद निम्रत कौर, शालीन भनोट, टीना दत्ता, प्रियंका चौधरी, श्रीजिता डे और सौंदर्या शर्मा शो में सुरक्षित रहते हैं.

कमजोर पड़ा विकास का गेम

विकास मानकतला ने पूरे जोश के साथ बिग बॉस के घर में कदम रखा था. पहले दिन ही उनकी बातें सुनकर लगा कि वो शो में सोलो गेम खेलते दिखेंगे. पर ऐसा नहीं हुआ. बाकियों की तरह उन्होंने भी शालीन, टीना और प्रियंका चौधरी के साथ अपना ग्रुप बना लिया. बस यहीं से विकास का खेल लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग नजर आने लगा.

हालांकि, बिग बॉस में उन्होंने अर्चना गौतम की मिमिक्री करके फैंस को खूब इंप्रेस किया. सलमान खान भी विकास की मिमिक्री देखने के बाद हंस-हंस कर लोटपोट हो जाते थे. सोशल मीडिया पर विकस के एलिमिनेशन की खबर आते ही उनके फैंस काफी निराश दिख रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि शो से विकास नहीं, बल्कि अर्चना गौतम को घर से बेघर होना चाहिए था.