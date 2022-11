Bigg Boss 16: घर से बाहर आए फहमान खान, सुम्बुल ने किया Kiss, इमोशनल था गुडबाय

रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' TRP की रेस में कमाल कर दिखा रहा है. और इसका पूरा श्रेय कंटेस्टेंट्स में होने वाली लड़ाइयों और ड्रामे को जाता है. घर के अंदर सबके बीच जिस तरह की चीजों पर लड़ाइयां हो रही हैं, उन्हें देखकर तो कभी-कभी हंसी आती है. पिछले दिनों जो घर में ड्रामा हुआ, पहले अर्चना की लड़ाई धनिया पत्ती पर और फिर टीना और शालीन की लड़ाई सुम्बुल से, क्योंकि एक्ट्रेस के पापा ने दोनों को बुरा-भला कहा. हालांकि वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने सबकी जमकर क्लास भी लगाई, लेकिन यह मामला कुछ शांत होता दिख नहीं रहा.

घर से बाहर आए फहमान

एक चीज इस हफ्ते घर में अच्छी यह हुई कि सुम्बुल के बेस्टफ्रेंड और 'ब्रो' फहमान खान शो में दो दिन के लिए आए. सलमान खान से रूबरू भी हुए. और इसी बीच सुम्बुल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौटी. शुरुआत में ही बता दिया गया था कि फहमान खान की एंट्री शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट तो हो रही है, लेकिन वह केवल दो दिन के लिए घर के अंदर आएंगे.

Can we stop the time here 🙁??

U don’t believe me whatever I wished so 4 hav come true🥺. My close friends knw that wished for this forehead ki*** since they are meeting after a long time. Evil eyes stay away from this brilliant friends 🧿#SuMaan #FahmaanKhan #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/Yf8gJ39OFu