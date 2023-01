कौन बनेगा बिग बॉस 16 का विनर? फिनाले से पहले ही चर्चा में इस कंटेस्टेंट का नाम, मिलेगी ट्रॉफी?

Bigg Boss 16 Winner: बिग बॉस 16 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. शो का फिनाले करीब आ रहा है. ऐसे में हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर इस साल बिग बॉस का विजेता कौन बनेगा? वैसे तो सब अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को ही विनर बनते देखना चाहते हैं. लेकिन फिनाले से पहले एक नाम की चर्चा जोरों पर हो रही है. आइए जानते हैं कौन है वो?

कौन होगा बिग बॉस का विनर?

बिग बॉस 16 में अब जितने भी खिलाड़ी बचे हैं, उनमें शिव ठाकरे और प्रियंका चाहर चौधरी को सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स माना जा रहा है. शिव और प्रियंका शुरुआत से ही फ्रंट फुट पर अपना गेम खेल रहे हैं. दोनों के गेम प्लान और स्ट्रैटेजिस को भी काफी सराहना मिली है. लेकिन इन दोनों में से विनर कौन बन सकता है. ये भी बड़ा सवाल है.

बिग बॉस 16 के विनर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस साल की ट्रॉफी प्रियंका चाहर चौधरी अपने नाम कर सकती हैं. The Khabri ने भी अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से प्रियंका को बिग बॉस 16 का विनर बता दिया है. ट्वीट में दावा किया गया है- प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 जीत रही हैं. इसको सेव करके स्क्रीनशॉट भी ले लें.

#PriyankaChaharChoudhary is winning #BiggBoss16



Save this and take a screenshot



and send me on Finale day☺️