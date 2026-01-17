40 की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? तोड़ी चुप्पी, बोले- कार्ड छप गए

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह टीआरपी किंग बन गए हैं. वो जहां भी जाते हैं, अपने स्टाइल और टशन से छा जाते हैं. पवन सिंह की 40वीं बर्थडे पार्टी की वीडियोज-तस्वीरें अब तक वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तीसरी शादी की भी चर्चा है. आखिरकार पवन सिंह ने तीसरी शादी पर चुप्पी तोड़ दी है. जानते हैं कि उन्होंने अफवाहों को लेकर क्या कहा.

तीसरी शादी पर बोले पवन सिंह

5 जनवरी को पवन सिंह ने धूमधाम से अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. पार्टी में वो को-एक्ट्रेस महिमा सिंह संग काफी नजदीक दिखे. उन्होंने महिमा सिंह का हाथ पकड़कर केट काटा. यहां तक कि उनकी उंगली में लगा केक खाया. सारे मोमेंट कैमरे में कैप्चर हुए और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. कहा जाने लगा कि पवन सिंह ने महिमा से शादी कर ली है.

रिपब्लिक भारत को दिए इंटरव्यू में पावर स्टार ने तीसरी शादी पर खुलकर बात की. पवन सिंह से पूछा गया कि 10 दिन पहले आपका बर्थडे था. एक वीडियो सामने आया था. उस पर बहुत सारे सवाल उठे. सबने बोला तीसरी शादी करने वाले हैं पवन सिंह. पावर स्टार कहते हैं कि 5 जनवरी से पहले तो कार्ड भी छप गया था. हमारे करोड़ों-अरबों चाहने वाले हैं. इसमें हमारे इक्का-दुक्का ऐसे भी चाहने वाले हैं, जो कार्ड भी छाप दिए थे. शादी का स्थान भी तय कर दिए थे कि मुंबई में शादी हो रहा है.

पवन सिंह ने इतना कह कर साफ कर दिया है कि उनकी तीसरी शादी को लेकर उड़ी खबरों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है.

कौन हैं महिमा सिंह?

पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में लाइमलाइट लूटने वाली महिमा सिंह भोजपुुरी एक्ट्रेस हैं. वो पवन सिंह के साथ फिल्म और म्यूजिक वीडियो में काम कर रही हैं. पवन सिंह के साथ नाम जुड़ने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से पुरानी तस्वीरें हटा दी हैं. अब बस उनकी प्रोफाइल में पवन सिंह की फोटोज हैं. महिमा ने ऐसा करके उनके रिश्ते को हवा दे दी थी.

काफी कयासों के बाद पावर स्टार ने सच बता दिया है. उम्मीद है कि सच जानकर पवन सिंह के फैन्स को खुशी हुई होगी.

