तीसरी शादी पर चुप पवन सिंह, एक्ट्रेस संग दिखी नजदीकियां, रिश्ते पर उठे सवाल

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी सुर्खियों में है. पवन सिंह की 40वीं बर्थडे पार्टी से एक्ट्रेस महिमा सिंह संग उनकी नजदीकियों के किस्से शुरू हो चुके हैं. ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने गुपचुप तीसरी शादी कर ली है. वो अब हर जगह महिमा सिंह के साथ देखे जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर महिमा संग उनके कुछ और नए वीडियो सामने आए हैं, जिसमें उन्हें महिमा सिंह के करीब देखा जा सकता है.
पवन सिंह-महिमा का अटूट बॉन्ड
पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के वो स्टार हैं, जिनका आए दिन किसी ना किसी एक्ट्रेस संग नाम जुड़ता रहता है. पर शायद ही कभी किसी के साथ शादी की चर्चा हुई होगी. लेकिन इस बार पवन सिंह की तीसरी शादी की बातें हो रही हैं. कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने महिमा सिंह से शादी कर ली है. क्योंकि पावर स्टार के 40वें जन्मदिन पर महिमा साए की तरह उनके साथ दिखीं.
अब दोनों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, महिमा के साथ आग तापते दिख रहे हैं. वीडियो शूट का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. दूसरे वीडियो में पवन सिंह, महिमा किसी पार्टी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं. महिमा, पवन सिंह के बगल में उसी तरह बैठी हुई दिख रही हैं, जैसे कोई उनका अपना करीबी हो.
तीसरी शादी पर चुप हैं पवन सिंह
चारों तरफ पवन सिंह की तीसरी शादी का हल्ला है, लेकिन पावर स्टार अब तक इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं. उन्होंने अब तक महिमा को लेकर कोई बात नहीं की है. कई लोग पवन सिंह और महिमा को साथ देखकर खुश हैं. तो कई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स इन दोनों के रिश्ते को लेकर कन्फयूज दिख रहे हैं. हर कोई इसी सोच में है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है.
महिमा का हर जगह पवन सिंह के साथ नजर आना उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की झलक दिखाता है. दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल है.
अब पवन सिंह अपने और महिमा के रिश्ते पर कब चुप्पी तोड़ते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता.