टूटने की कगार पर पवन सिंह की शादी, दर्द में ज्योति सिंह के पिता, बोले- भगवान...

पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक केस कोर्ट में चल रहा है और उनकी तीसरी शादी की भी चर्चा है. ज्योति सिंह चाहती हैं कि उनका रिश्ता सुधर जाए लेकिन पवन सिंह का मूड कुछ और है. बेटी का टूटता घर देखकर ज्योति सिंह के पिता दुखी हो रहे हैं.

पवन की वजह से हारीं ज्योत? (Photo: Instagram @pawansingh999 @jyotisingh99)
पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. पवन सिंह का तलाक केस कोर्ट में चल रहा है. दूसरी ओर उनकी तीसरी शादी की भी चर्चा है. ज्योति सिंह चाहती हैं कि पवन सिंह संग उनका रिश्ता सुधर जाए, लेकिन पावर स्टार का मन बदल चुका है. बेटी का टूटता घर देखकर ज्योति सिंह के पिता दुखी हैं. 

क्या बोले ज्योति सिंह के पिता 
ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह से पूछा गया कि क्या पवन सिंह और ज्योति कभी साथ आ पाएंगे. इस पर वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है वो एक साथ दिखें. ऊपरवाले से प्रार्थना है कि दोनों एक हो जाएं. इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है. इतना कहते हुए ज्योति सिंह के पिता का गला भरा आया और वो भावुक हो गए. 

ज्योति की बहन ने लगाई गुहार 
ज्योति सिंह के बर्थडे पर उनकी बहन से पूछा गया था कि वो अपने जीजा पवन सिंह से क्या कहना चाहेंगी. इस पर उन्होंने कहा कि मैं यही कहूंगी कि आप खुश रहें. सदा खुश रहें और यूंही तरक्की करते रहें. ज्योति सिंह को अपना लें. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पवन सिंह की हरकतों से नाराज ज्योति 
पवन सिंह के 40वें बर्थडे पर एक्ट्रेस महिमा सिंह के साथ उनकी खूब तस्वीरें वायरल हुईं. पवन सिंह को महिमा के साथ देखकर ये भी कहा गया कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है. बर्थडे वाले दिन पावर स्टार नशे में भी दिखे. ज्योति सिंह ने पवन सिंह की तस्वीरों पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये अच्छा नहीं लगता है. लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं.

ऐसे में उनका नशे में दिखना और किसी महिला के साथ नजर आना, उनके राजनीतिक करियर पर असर डाल सकता है. ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पति किसी और के साथ दिखे. 

पवन सिंह के चाचा का कहना है कि 3 महीने में उनका तलाक फाइनल हो जाएगा. इसके बाद उनके घर फिर से शहनाई बजेगी. 

