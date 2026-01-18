scorecardresearch
 
'चोली के पीछे...' भजन है क्या?, भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता के लगे आरोप, पवन सिंह ने दिखाया आईना

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने अश्लीलता के आरोपों पर करारा जवाब दिया और बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर दिया. उनका स्वैग भरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस जमकर हूटिंग कर रहे हैं.

भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता पर बोले पवन सिंह (Photo: YT/Pawan Singh Official)
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह अपने अंदाज से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. उनके गाने चार्टबीट में टॉप पर होते हैं. लेकिन भोजपुरी गानों पर अश्लीलता के आरोप भी खूब लगते हैं. इसका जवाब अब पवन सिंह ने दिया है. सिंगर-एक्टर ने बॉलीवुड को कटघरे में ला खड़ा किया. हालांकि जवाब से ज्यादा पवन का अंदाज फैंस को भा गया. हर कोई हूटिंग करता नजर आया. 

पवन ने की बोलती बंद!

भोजपुरी गानों और फिल्मों पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो अश्लील होते हैं. कई स्टार्स ने इसे लेकर सफाई दी है, वहीं कई इस सवाल से बचते नजर आए हैं. अब पवन ने दो टूक जवाब दिया है, जो कि वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.  

रिपब्लिक भारत से पवन ने कहा- मैं रात को जब सोया था ना तो दिमाग में एक बात आई... सिंगर ने अपने स्वैग भरे अंदाज में इतना कहा ही था कि जनता हूटिंग करने लगी. तो पवन ने सभी को शांत कराते हुए कहा- ऐ भैया, राजा जी, आराम से. फिर वो बोले- मेरे दिमाग में चली एक बात कि ये तो है कि आदमी कहीं भी बैठता है, मंच पर या किसी भी माहौल में या किसी भी समाज में तो ये सवाल आता है. अश्लीलता... भोजपुरी में अश्लीलता. 

पवन ने आगे जोर देते हुए कहा कि- तो मैं एक बात पूछ रहा हूं यहां पर कि- 'बॉलीवुड में चोली के पीछे क्या है...' ये क्या है. ये क्या भजन है क्या? 

...और बड़ा स्टार बनने का दावा

पवन ने आगे अपने नाम से जुड़े विवादों पर बात की और कहा कि- मैं नहीं चाहता विवाद में पड़ना. क्यों विवाद में पड़ना. मेरे किस्मत में जो लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता. ऐसी कोई ताकत नहीं बनी और जिसको मार्केट में आकर सुपरस्टार बनना है उसको भी कोई रोक नहीं सकता. वो बनेगा. लेकिन कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि वो आ जाएगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं पीछे हो जाऊंगा, नहीं यार. ये आएगा, वो आएगा, जो भी आएगा, तो मैं और मेहनत करूंगा और बड़ा स्टार बनूंगा. 

पवन हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आए थे. वो इससे पहले बिग बॉस और राइज एंड फॉल में अपीयरेंस देकर टीआरपी किंग का खिताब भी पा चुके हैं.

---- समाप्त ----
