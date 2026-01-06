पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में झगड़ा, दोस्त विशाल को बॉडीगार्ड ने स्टेज से दिया धक्का, हुई कहासुनी, Video

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. लखनऊ में ग्रैंड पार्टी रखी गई. जहां सिनेमा, राजनीतिक जगत के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, कीकू शारदा ने पवन सिंह के बर्थडे का जश्न मनाया. लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ये पार्टी विवादों में आ गई है.

पवन सिंह की पार्टी में हुई लड़ाई

पवन सिंह की पार्टी का एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है, इसमें उनके करीबी दोस्त विशाल सिंह को पावर स्टार के बॉडीगार्ड धक्का देते दिखे. पार्टी के माहौल के बीच स्टेज पर अचानक से घटा ये मंजर हर किसी को चौंका रहा है. कुछ लोग आकर विशाल सिंह को स्टेज से नीचे धक्का देते हैं. इन्हें पवन सिंह का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है. धक्का इतनी जोर का होता है कि विशाल स्टेज से नीचे जा गिरते हैं.

ये रवैया देख विशाल भी चौंक जाते हैं. विशाल वापस स्टेज पर आते हैं और बॉडीगार्ड्स से बहस करने लगते हैं. दोनों पार्टियों के बीच जमकर कहासुनी होती है. इस बीच कुछ लोग आकर बीच-बचाव करते हैं. जब ये हंगामा हो रहा था पवन सिंह स्टेज पर मौजूद नहीं थे.

इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अभी ना ही विशाल और ना ही पवन सिंह का रिएक्शन आया है. एक्टर को धक्का क्यों मारा गया, ये भी मालूम नहीं पड़ा है. पवन सिंह के दोस्त के साथ हुए इस बिहेवियर ने लोगों को चौंका दिया है. विशाल और पवन सिंह का बॉन्ड किसी से छिपा नहीं है. विशाल को फैंस ने पावर स्टार के साथ साये की तरह देखा है.

पवन सिंह ने 5 जनवरी को जब रात के 12 बजे केक काटा था, विशाल वहां मौजूद थे. विशाल के इंस्टा पर पवन सिंह संग कई फोटोज वायरल हैं. वो पावर स्टार को भैया कहकर बुलाते हैं. वहीं विशाल को एक्टर अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट करते हैं.

कौन हैं विशाल सिंह?

विशाल सिंह पेशे से एक्टर हैं. इन दिनों वो जीटीवी के शो 'गंगा माई की बेटियां' में नजर आ रहे हैं. वो पावर स्टार पवन सिंह के करीबी हैं. भोजपुरी कलाकारों से उनके अच्छे रिश्ते हैं. विशाल बिहार की मनीषा रानी के मैनेजर भी हैं. मनीषा संग उनकी दोस्ती को देखने के बाद दोनों के अफेयर की अटकलें भी उड़ी थीं. हालांकि डेटिंग की बातों को मनीषा ने खारिज कर दिया था.



