शादीशुदा खेसारी लाल यादव की 'बुलबुल' बनीं नीलम गिरी, खुले आसमान के नीचे हुईं रोमांटिक

भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारीलाल यादव ने नये साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है. उनका नया गाना “बुलबुल” रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छा गया. रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर इस गाने ने लाखों व्यूज हासिल कर लिए हैं. ये चीज खेसारी लाल की जबरदस्त लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को साफ दर्शाती है. नए साल पर आए इस गाने को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

'बुलबुल' बनीं नीलम गिरी

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है बिग बॉस 19 फेम एक्ट्रेस नीलम गिरी की मौजूदगी, जो “बुलबुल” के किरदार में नजर आ रही हैं. खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी की केमेस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है. दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर नई एनर्जी, ताजगी और रोमांटिक अंदाज के साथ नजर आती है, जिसने गाने को और भी खास बना दिया है. गाने का म्यूजिक और विजुअल ट्रीट युवाओं के बीच तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

“बुलबुल” को सुर म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल छोटू यादव ने लिखे हैं.

क्या बोले खेसारी लाल यादव?

खेसारी लाल यादव ने गाने को लेकर कहा कि “बुलबुल” नए साल की उमंग और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है. उन्होंने अपने चाहने वालों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दर्शकों का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. खेसारी ने ये भी उम्मीद जताई कि यह गाना लोगों के दिलों में खास जगह बनाएगा और लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

“बुलबुल” गाना निर्माता सुरेन्द्र यादव और निर्देशक लाल बाबू पंडित की फिल्म “अग्निपरीक्षा” का हिस्सा है. कोरियोग्राफर एम.के. गुप्ता के डांस स्टेप्स और नीलम गिरी की अदाओं ने गाने को और भी आकर्षक बना दिया है. कुल मिलाकर “बुलबुल” ना सिर्फ नए साल का शानदार तोहफा है, बल्कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक और हिट जोड़ने में कामयाब साबित होता नजर आ रहा है.

