30 लाख की भोजपुरी फिल्म ने कमाए 54 करोड़, नहीं मिला अवॉर्ड, मनोज तिवारी ने जताया दुख

मुंबई में इंडियन नेशनल सिने एकेडमी (INCA) अवॉर्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है. अवॉर्ड फंक्शन में टीवी, बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री की कई हस्तियां शामिल हुईं. मुंबई में हुए इस इवेंट में भोजपुरी एक्टर और राजनेता मनोज तिवारी भी मौजूद थे. उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से की.

मनोज तिवारी का छलका दर्द

अवॉर्ड फंक्शन में मनोज तिवारी ने उनकी सुपरहिट फिल्म को अवॉर्ड ना मिलने का दुख जताया. उन्होंने कहा कि मेरी एक भोजपुरी फिल्म 30 लाख रुपये में बनी थी और उसने 54 करोड़ का बिजनेस किया. लेकिन ना तो डायरेक्टर को कोई अवॉर्ड मिला और ना ही राइटर को. विष्णु ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हम सब एक-दूसरे को जानने लगे और लोगों को भी हमारी थोड़ी पहचान हो गई. मुझे पूरा भरोसा है कि INCA एक बहुत बड़ा कदम है और ये और भी बड़ा बनेगा.

माना जा रहा है कि इवेंट में मनोज तिवारी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘ससुरा बड़ा पैसावाला’ की बात कर रहे थे. ‘ससुरा बड़ा पैसावाला’ भोजपुरी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था. फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी, जिसमें मनोज तिवारी के साथ रानी चटर्जी लीड रोल में थीं.

भरी महफिल में मनोज तिवारी ने जिस ईमानदारी से फिल्म के बारे में बात की, वो उनके चाहने वालों का दिल जीत ले गया.

INCA के फाउंडर ने किया रिएक्ट

मनोज तिवारी की बात पर रिएक्ट करते हुए INCA के फाउंडर विष्णु वर्धन इंदुरी ने कहा, INCA को इरादे, ईमानदारी और मकसद के साथ बनाया जा रहा है. हमारा लक्ष्य एक स्थायी नेशनल संस्था बनाना है, जो इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग बढ़ाए, उत्कृष्टता को निष्पक्ष तरीके से सम्मान दे, और भारतीय सिनेमा के लिए एक यूनिवर्सल टैलेंट डेटाबेस बनाए.

ये पहला मौका नहीं है जब मनोज तिवारी ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर बात की है. वो समय-समय पर इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं.

