eciresults.nic.in पर जानिए UP Results 2022, शुरुआती रुझानों में बीजेपी निकली आगे

Election Commission of India (ECI), Uttar pradesh Election Results 20232 Live Updates: उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के लिए गिनती 10 मार्च, गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई. शुरुआती 220 सीटों के रुझानों की बात करें तो बीजेपी 147 जबकि एसपी गठबंधन 69 पर आगे चल रही थी. वहीं, बीएसपी 2 सीटों पर आगे है.

UP Vidhan Sabha chunav parinam के बारे में सबसे तेज और सटीक जानकारी aajtak.in पर मिलेगी. Election Commission of India भी चुनाव परिणाम की रियलटाइम जानकारी अपनी वेबसाइट eciresults.nic.in और eci.gov.in पर उपलब्ध कराएगा. इसके अलावा, Election Commission के मोबाइल ऐप के जरिए भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. सभी तरह के अपडेट्स के लिए आजतक लाइव टीवी भी देख सकते हैं.

How to check Uttar Pradesh Election Results 2022 On ECI website

-सबसे पहले Election Commission of India (ECI) की वेबसाइट eciresults.nic.in पर जाएं.

-यहां General Elections to Assembly Constituency March 2022 पर क्लिक करें

. -जिस राज्य का रिजल्ट जानना है, उस विकल्प पर क्लिक करके संबंधित नतीजे जान सकते हैं.

क्या है एग्जिट पोल में

उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपनी जीत को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है. दरअसल, एग्जिट पोल्स भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. India Today-Axis My India exit polls के मुताबिक, 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 288-326 सीटें मिलने का अनुमान है. अगर ये अनुमान सही साबित हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सूबे की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर इतिहास रचेंगे. वहीं, एग्जिट पोल्स के मुताबिक, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 71-101 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.