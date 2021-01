बीजेपी-AIADMK गठबंधन रहेगा जारी, मिलकर लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: जेपी नड्डा

तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में तमिलनाडु के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी और AIADMK मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. साथ ही नड्डा ने कहा कि बीजेपी और AIADMK गठबंधन आगे भी जारी रहेगा.

दरअसल, शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदुरई में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान जेपी नड्डा ने साफ किया कि उनकी पार्टी का राज्य की सत्ताधारी AIADMK के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन जारी रहेगा. इस ऐलान के बाद तमिलनाडु में दोनों दलों के गठबंधन के भविष्य को लेकर लग रहीं अटकलों पर विराम लग गया. रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि तमिल संस्कृति की सुरक्षा के लिए यहां के लोगों को बीजेपी के साथ मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए.

#WATCH | "I would like to share with you and declare here that the BJP has decided that in the coming times, BJP along with AIADMK & other like-minded parties will contest the elections," says JP Nadda, BJP National president at a rally in Madurai, Tamil Nadu pic.twitter.com/zA0I3BzUNt