DMK उम्मीदवार की विवादित टिप्पणी, कहा- विदेशी गायों का दूध पीने से मोटी हो रही महिलाएं

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को लेकर नेताओं की ओर से टिप्पणी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच तमिलनाडु में डीएमके के एक उम्मीदवार ने महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर डाली है. उन्होंने महिलाओं की तुलना गाय से कर डाली और कहा कि विदेशी गायों का दूध पीने से महिलाओं का फिगर बिगड़ रहा है.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के उम्मीदवार डिंडीगुल लियोनी तमिलनाडु के कई हिस्सों में पार्टी के लिए लगातार प्रचार करते रहे हैं. चुनाव अभियान की बैठक के दौरान, उन्होंने महिलाओं को लेकर बेहद असंवेदनशील टिप्पणी कर दी. उन्होंने गायों से महिलाओं की तुलना की और कहा कि विदेशी गायों का दूध पीने से वे मोटी हो रही हैं.

हालांकि महिलाओं को लेकर दिए उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद डीएमके नेता लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं

महिलाओं पर टिप्पणी के लिए बदनाम

ऐसा नहीं है कि डिंडीगुल लियोनी ने महिलाओं को लेकर पहली बार ऐसी टिप्पणी की है. वह महिलाओं के बारे में अप्रिय टिप्पणी करने के लिए बदनाम हैं. इस बार, उन्होंने खुद को ही मात दे दी, जब उन्होंने महिलाओं को उनके आकार और वजन के लिए खुद का ही मजाक उड़ाया.

.@KanimozhiDMK Madame please get rid of womanizers like Dindigul Leoni, Vairamuthu etc in your party before you talk about women's safety.. pic.twitter.com/cVkGCQ8eGi