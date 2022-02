सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वैष्णो देवी पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, ट्वीट किया- दुष्टा दी विनाश कर...

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के 33 साल पुराने केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुनवाई से पहले नवजोत सिंह सिद्धू माता वैष्णो देवी पहुंचे. माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वे भैरव घाटी जाएंगे. हालांकि, जम्मू में तेज बारिश और घना कोहरा है. सिद्धू ने यह दौरा ऐसे वक्त पर किया, जब कांग्रेस पंजाब में सीएम चेहरे के लिए सर्वे करा रही है.

जम्मू दौरे पर जाने से पहले सिद्धू ने ट्वीट किया, 'माता वैष्णो देवी जाते हुए. धर्म के पथ पर माता की कृपा ने हमेशा मेरी रक्षा की है. आशीर्वाद के लिए उनके चरण कमलों पर. दुष्टा दा विनाश कर, पंजाब दा कल्याण कर. सच धर्म दी स्थापना कर.'

उधर, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सिद्धू से जुड़े 33 साल पुराने केस में आज सुनवाई करेगा. इस मामले में जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की विशेष पीठ सुनवाई करेगी. इस मामले में पीड़ित परिवार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. परिवार की याचिका के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2018 को सिद्धू को रोड रेज के मामले में मात्र 1,000 रुपए के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था.

On my way to Mata Vaishno Devi… The eternal grace of the divine mother has always protected me on this path of Dharma… At her lotus feet for blessings… Dushtaan da vinaash kr, Punjab da Kalyaan kar… Sach Dharam di sathapana kr… pic.twitter.com/gisDltSkdz