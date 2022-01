सिद्धू के सलाहकार के विवादित बयान से कांग्रेस की टेंशन बढ़ी, पंजाब बीजेपी चुनाव आयोग से करेगी शिकायत

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार और पूर्व IPS मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान से सियासी माहौल गरमा गया है. उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. पंजाब कथित भड़काऊ भाषण को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रही है. वहीं, मुस्ताफ का बयान कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला है.

बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने मोहम्मद मुस्तफा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'मैं हैरान हूं कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने ऐसा बयान दिया. ये भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी होने के साथ-साथ हिंदू विरोधी भी है. क्या ये बयान दंगे कराने के लिए दिया गया था? यह अस्वीकार्य है. उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए'

BJP's @shaziailmi attacks on Sidhu & his aide Mohammad Mustafa.

Says, "We will approach Election Commission to cancel ticket of wife of Mustafa."

Watch her exclusive conversation with @kamaljitsandhu.#ReporterDiary #Punjab #BJP #Congress pic.twitter.com/etxuXRRHXH