अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया, गांधी परिवार का कहा शुक्रिया, नहीं लिया कैप्टन का नाम

पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) की कमान अब पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के हाथ में आ गई है. तमाम अड़चनों के बाद रविवार की रात को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम का ऐलान हुआ.

सोमवार सुबह ट्वीट करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया किया और अपने मिशन की बात कही. खास बात ये रही कि अपने ट्वीट में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का ज़िक्र नहीं किया.



प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की ये पहली प्रतिक्रिया है. उन्होंने अपने पिता के कांग्रेस कनेक्शन का भी ज़िक्र किया और जवाहर लाल नेहरू के साथ उनकी तस्वीर साझा की. नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि मेरे पिता एक कांग्रेस कार्यकर्ता था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी.



पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने आगे लिखा कि आज वही काम और सपने को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खड़ा हूं. मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझमें भरोसा जताया.

Today, to work further for the same dream & strengthen the invincible fort of @INCIndia, Punjab. I am grateful to Hon’ble Congress President Sonia Gandhi Ji, Shri @RahulGandhi Ji & Smt @priyankagandhi Ji for bestowing their faith in me & giving me this pivotal responsibility 🙏🏼