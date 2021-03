केरलः बीजेपी ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र, 'सबरीमाला' और 'लव जिहाद' पर कानून लाने पर जोर

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र में 'सबरीमाला' और 'लव जिहाद' पर कानून बनाने का प्रावधान है.

बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया. इसमें बीपीएल परिवारों को 6 सिलेंडर, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लैपटॉप, भूमहिन SC/ST को पांच एकड़ जमीन, भूख मुक्त केरल जैसे अन्य चीजों को शामिल किया गया है.

Today launched the BJP Manifesto in #Thiruvananthapuram with top State leaders.



BJP will register a good win in Kerala as the people are frustrated with both the CPM led LDF and the Congress led UDF.@BJP4Keralam @BJP4India pic.twitter.com/1uU0cvR6DE