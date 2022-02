GOA: कांग्रेस-TMC नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन में चुनाव बाद पाला बदलने की तैयारी, जांच के आदेश

GOA Election: गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में घमासान मच गया है. दरअसल हाल ही में एक निजी चैनल की ओर से एक स्टिंग ऑपरेशन (Sting Operation) प्रसारित किया गया. इसमें कथित रूप से कांग्रेस (Congress) और TMC नेता खरीद-फरोख्त (Horse-trading) में लिप्त नजर आ रहे हैं. साथ ही कथित रूप से चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर मतगणना बाद अपनी पार्टियों को बदलने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं. गोवा में चुनाव आयोग ने स्टिंग ऑपरेशन की जांच के आदेश दिए हैं.

आम आदमी पार्टी हुई हमलावर



इसके बाद सूबे में राजनीतिक भूचाल आ गया है. गोवा में आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party) हमलावर हो गई है. AAP ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस और TMC विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे लेते रंगे हाथ पकड़े गए.

SHOCKING NEWS!!!! Congress and TMC MLA caught red handed taking money for defecting to BJP, If they win the election. Watch Now https://t.co/psthUocOjp

स्टिंग ऑपरेशन पर क्या बोली TMC?



वहीं इसका पलटवार करते हुए TMC ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये एक घिनौना प्रयास है. साथ ही कहा कि आप नकली प्रचार फैलाने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं. इससे साफ है कि भाजपा के साथ आपका भी नुकसान तय है. ये आपकी घबराहट को उजागर कर रहा है.

What a DISGUSTING ATTEMPT @AAPGoa!



You have stooped so low to spread a distorted video & fake propaganda. This has truly exposed your alignment with @BJP4Goa & your panic in the face of definite loss. https://t.co/KXTl4KhlFM