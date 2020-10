Saran: चोकर बाबा को मिला झारखंड बीजेपी के बागी नेता सरयू राय का साथ

बिहार के जिला सारण की अमनौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी के बागी विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा को झारखंड बीजेपी के बागी नेता सरयू राय ने समर्थन दिया है. बुधवार को अमनौर में सरयू राय ने चोकर बाबा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट बांटने वाला नेतृत्व अनैतिक सत्ता के नशे में आ गया है.

सारण जिले की अमनौर विधानसभा में पूर्व मंत्री और तीन मुख्यमंत्रियों को सत्ता से हटाकर जेल की हवा खिलाने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ने चोकर बाबा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. सरयू राय ने कहा कि सप्ताह में कम से कम तीन दिन क्षेत्र में रहकर लोगों से मिलता हूं, लेकिन यहां चोकर बाबा जिस तरह जनता के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहते हैं, उससे बेहद प्रभावित हूं. यही कारण रहा कि चोकर बाबा के आज साथ खड़ा हो गया हूं.



सरयू राय ने कहा कि जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसी तरह चोकर बाबा ने THE TIME COMES WHEN DISOBEDIENCE TO LAW BECOMES DUTY (जब नाइंसाफी करना कानून बन जाए तो विरोध करना हमारा कर्तव्य बन जाता है) की तर्ज पर पार्टी की इच्छा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का निश्चय किया है. सरयू राय ने कहा कि पार्टी में टिकट बांटने वाला नेतृत्व अनैतिक सत्ता के नशे में आ गया है.

वहीं चोकर बाबा ने कहा कि कभी भी कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया. न जाति के नाम पर, नाहीं धर्म के नाम पर, न अमीर गरीब के नाम पर. लोग चाहते हैं कि मुझे राजनीति से हटा दें. आप लोगों को तय करना है कि मुझे रखना है या नहीं, गरीब की सेवा करनी है या नहीं.