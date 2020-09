बिहार के लिए खुशखबरी, दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी विमान सेवा

कोरोना संकट के बीच बिहार के लिए खुशखबरी है. दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंगलवार को बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी. दरभंगा एयरपोर्ट से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जल्द विमानों की उड़ान शुरू होंगी.

उड्डयन मंत्रालय बिहार सरकार के सहयोग से जल्ह ही दरभंगा एयरपोर्ट से देश के दूसरे हवाई अड्डों तक हवाई संपर्क मुहैया कराया जाएगा. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर 92 करोड़ रुपये की लागत से सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जा रहा है. एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जहां कार पार्किंग की व्यवस्था होगी.

With an outlay of ₹92 cr., #AAI is constructing an Interim Civil Enclave at Darbhanga. A prefabricated terminal bldg. with car park, a new apron with connecting Taxiway & strengthening of runway to accommodate B737-800 type aircraft and other ancillaries are being constructed. pic.twitter.com/RJat5Y7SVJ